Microdocumental “Homenaje a la Trayectoria” de Nemesio Antúnez

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El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio presentó este viernes 30 de octubre -en el Museo Nacional de Bellas Artes- un microdocumental dedicado a Nemesio Antúnez, destacado pintor, grabador y gestor cultural chileno, cuya trayectoria dejó huella en el desarrollo de las artes visuales del país y en la construcción de una cultura más cercana y accesible para toda la ciudadanía.

“Es muy significativo presentar este homenaje en el museo que Nemesio Antúnez dirigió en dos periodos y desde donde impulsó una manera de entender el arte vinculado estrechamente a las personas, abierto a toda la ciudadanía”, dijo el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga. Y agregó que: “´Ojo con el arte’, decía él. Y hoy podríamos decir también ‘ojo con Nemesio’, con su obra, pero también con su manera de entender la cultura. Con su voluntad de compartirla, hacerla circular y acercarla a personas que quizás de otra manera nunca se habrían encontrado con ella”.

Sobre el microdocumental

Con una duración de 15 minutos, la producción audiovisual invita a redescubrir la vida, obra y pensamiento de uno de los principales referentes del arte chileno del siglo XX. A través de material de archivo, fotografías y registros audiovisuales, la pieza reconstruye los principales hitos de su trayectoria artística y su permanente compromiso con acercar el arte a las personas.

El microdocumental comienza con su formación en el prestigioso Atelier 17 de París, espacio fundamental para su desarrollo como grabador, y continúa con la creación del Taller 99, iniciativa que contribuyó al desarrollo y la difusión del grabado en Chile. Asimismo, aborda su destacada labor como director del Museo de Arte Contemporáneo y del Museo Nacional de Bellas Artes, instituciones desde las que impulsó una visión del arte vinculada con la participación ciudadana y el acceso a la cultura.

La producción destaca además su recordado programa de televisión “Ojo con el Arte”, a través del cual buscó acercar las expresiones artísticas a públicos diversos, promoviendo una relación más cotidiana, participativa y cercana con la creación artística.

La pieza audiovisual dedicada a Nemesio Antúnez forma parte de “Homenaje a la Trayectoria”, iniciativa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio cuyo propósito es reconocer, preservar y difundir el aporte de figuras fundamentales al desarrollo artístico y cultural del país.

La colección reúne homenajes a personalidades como Cecilia Vicuña, Raúl Zurita, Verónica Villarroel, Vicente Bianchi, Cecilia, la Incomparable; Joe Vasconcellos y Hernán Rivera Letelier, entre otros exponentes que han dejado una huella significativa en sus respectivas disciplinas.

Con esta nueva producción, el Ministerio de las Culturas reafirma su compromiso con la puesta en valor de la memoria cultural del país, promoviendo el reconocimiento de quienes han contribuido a enriquecer la identidad nacional y acercando sus historias y creaciones a nuevas generaciones.