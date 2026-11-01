Lanzamiento del poemario “Elegiría de nuevo la Tierra” de Cristian Foerster

Librería Azafrán, tercer piso, Mercado Urbano Tobalaba (MUT), Av. Apoquindo 2730, Metro Tobalaba.

Viernes 6 de noviembre – 19:00 horas.

¿Qué significa elegir nuevamente la Tierra cuando conocemos también su fragilidad? Esa es una de las preguntas que atraviesa Elegiría de nuevo la Tierra, el nuevo poemario de Cristian Foerster, publicado por Provincianos Editores. El libro será presentado en una actividad que contará con la participación de Paz López, Marcelo Rodríguez y Camila Blavi como presentadores.

El texto comenzó a tomar forma en 2020, en plena pandemia, mientras Foerster cursaba el Doctorado en Literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Durante cerca de tres años, el autor trabajó en poemas que surgieron en el cruce entre la experiencia del encierro y las inquietudes que entonces desarrollaba en su investigación académica.

“De algún modo, ellos son una suerte de residuo poético de esa experiencia de encierro y muerte, mezclada con mi proceso de investigación doctoral”, explica Foerster. Parte de las ideas que aparecen en el libro, agrega, nacieron precisamente de aquello que sentía que no podía desarrollar dentro de los límites formales de una tesis académica.

A lo largo del poemario, océanos, ballenas, incendios, petróleo, árboles y territorios intervenidos permiten abordar las transformaciones del planeta y la manera en que los seres humanos se relacionan con él. La crisis ecológica se instala así como uno de los ejes de una escritura que cuestiona también la separación entre lo humano y aquello que solemos entender como naturaleza.

Aunque la dimensión ecológica atraviesa el libro, Foerster toma distancia de una lectura que lo reduzca únicamente a las categorías de poesía ecológica o ecopoesía.

“No sé si me acomodan o no estas categorías de lectura, ya que temo pueden conllevarnos a un reduccionismo interpretativo”, señala.

Para el autor, estas nociones pueden enriquecer la experiencia del lector cuando permiten establecer nuevas conexiones, pero se vuelven problemáticas cuando terminan por “encasillar la lectura a ciertos temas o slogans de moda”.

Por otra parte, la publicación dialoga con algunas de las inquietudes que Foerster ha desarrollado desde la investigación y la escritura en torno a la ecología, la literatura y el arte. Ese cruce permite situar el poemario dentro de una conversación contemporánea sobre las posibilidades de la literatura para abordar una crisis que habitualmente se conoce a través de cifras, evidencia científica y discusión política.

Para Foerster, allí existe un espacio particular para el arte. A su juicio, los discursos utilizados para comunicar las causas y consecuencias de la crisis ecológica han recurrido con frecuencia a un tono apocalíptico que puede terminar generando el efecto contrario al esperado, donde en lugar de movilizar, puede paralizar frente a la magnitud del problema.

Ante ese escenario, sostiene que “el arte en general tiene mucho que aportar a la discusión, al ser capaz de ofrecer nuevas formas de representar, discutir y difundir estos conocimientos y sus implicancias co-existenciales”.

De esta manera, “Elegiría de nuevo la Tierra” transita entre la conciencia sobre el deterioro ambiental y una mirada que no termina por instalarse en la desesperanza. Más que ofrecer respuestas, el libro abre preguntas sobre nuestra forma de habitar, relacionarnos y permanecer en un planeta sometido a profundas transformaciones.

SOBRE EL AUTOR

Cristian Foerster es poeta, ensayista, investigador y docente chileno. Es doctor en Literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Arte con mención en Teoría e Historia del Arte por la Universidad de Chile y licenciado en Letras Hispánicas. Ha publicado los poemarios Ruido blanco (2013), ganador del primer lugar de los Juegos Florales Gabriela Mistral, y Balada (2019). Su trabajo académico se ha desarrollado en torno a los cruces entre literatura, ecología y arte contemporáneo. En 2025 publicó, junto a la antropóloga y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales Sonia Montecino, “¿Nos comemos el futuro? Gastropolíticas de una Once Huacha”, libro que aborda la alimentación desde sus dimensiones culturales, sociales y ecológicas.