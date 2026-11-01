Invisibilizar la “crisis Quiroz”: el discurso del ministro de Hacienda en la Enade

El discurso principal en la Enade 2026 fue el del ministro Quiroz. Fue imposible no recordar la campaña presidencial de José Antonio Kast en que se insistía en que el país vivía una catástrofe y que, por tanto, era indispensable un “gobierno de emergencia”, pese a que todas las cifras económicas eran muy superiores a las del presente año. El desafío de Quiroz era presentar una visión positiva de una situación que las personas la están percibiendo como muy mala. Y encontró un método.

Habló de que el desempleo desde hacía cuatro años superaba el 8% y no dijo que el desempleo había pasado de 8,3% en el trimestre móvil diciembre 2025–a febrero 2026; a 9,6% en el trimestre móvil junio–agosto del presente año. Tampoco dijo, según se anunció al día siguiente (cifra que sin duda él ya conocía) que en el trimestre móvil julio–septiembre, la situación seguía empeorando al alcanzar el desempleo un 9,8%, apenas por debajo de los dos dígitos.

Mientras que en 2024 el PIB creció 2,8% y 2,5% en 2025, en su último informe de Política Monetaria el Banco Central proyectó para el presente año un crecimiento de apenas entre 0,25% y 0,75%. Estimaciones posteriores de los principales analistas sugieren una caída de hasta -0,2%.

Frente a esta situación, Quiroz habla de que el país está afectado por el aumento del precio del petróleo como efecto de la guerra de Israel y EEUU contra Irán. Lo que no dice el ministro es que en buena medida el decrecimiento es debido al “bencinazo” y a la caída de la inversión pública. Chile es el país con el peor desempeño entre los principales países de América Latina. En efecto, en el presente año tendrá un crecimiento de Perú 3,1%; Colombia, 2,4%, Brasil, 1,9% y México y Argentina, 1,5%.

Debe haber sido difícil para el ministro asistir a la Enade, que este año llevaba como título “Tempus Invertendi: Tiempo de Invertir”: mientras que en el 2025 la inversión creció un 7% (alcanzando en el tercer y cuarto trimestre un 9,7%; esto es, venía creciendo) y se proyecta que en el presente año no crezca (2,9% y 0% en los primeros dos trimestres mientras que las proyecciones para el tercer cuarto trimestres son -1,6 y –1,3).

En este contexto, Quiroz recurre a “prometer el oro y el moro”. Para el 2027, anuncia un crecimiento del PIB de 3,3% y de 8,1% de la inversión. Respecto de lo primero, no cabe descartarlo, pues ayudará la base de comparación y algunos elementos positivos. Pero todo está por verse, también las expectativas para el presente año eran positivas. En efecto, el Informe de Política Monetaria de diciembre del 2025 proyectó un crecimiento del PIB para el presente año en un rango de entre 2% a 3% y un 4,9% para la inversión. Y como vimos, esto no ocurrió.

Más preocupante resulta que Quiroz haya reiterado en su presentación el mismo discurso simplista de la campaña: en su opinión el país venía enfrentando problemas como efecto de las alzas de impuestos, de la incertidumbre tributaria y la “maraña de permisos”.

Quizás lo más importante de esta “explicación” es que deja en evidencia una manera de argumentar que tiende a desfigurar la realidad: adujo, por ejemplo, que mientras la mayoría de los países bajaba sus impuestos, Chile los subía sin explicar que muchos de esos países bajaban los impuestos porque tenían cargas tributarias hasta más de dos veces la nuestra como proporción del PIB.

Del mismo modo, aunque resulte paradojal, viendo el desempeño de la economía en el presente año, el actual gobierno tiende a priorizar el crecimiento económico sin una consideración de los costos medioambientales. Además de ello, es inconsistente: el gobierno anterior logró aprobar la ley de permisos sectoriales y dejó preparados los reglamentos para su implementación, pero el actual gobierno no ha terminado tramitarlos. Tampoco avanza la reforma del Sistema de Evaluación de Impacto ambiental.

En el discurso sostuvo que habría primado un “relato equivocado”. Aunque esta afirmación arrancó grandes aplausos entre los empresarios asistentes, no es posible sino afirmar que está creando su propia realidad. Señaló que dicho relato afirmaba que el Estado era la solución de los problemas de Chile. Ello es falso. Si algo caracterizó los últimos 35 años fue el impulso de la colaboración pública-privada. El problema de Quiroz es que piensa, contra toda evidencia, que al Estado no tiene rol económico alguno. Según él, el relato en cuestión sostenía que se pusieran las barreras que se pusieran, los empresarios igual iban a invertir.

No es posible entrar a fondo en este debate, pero lo que es claro es que la cartera de proyectos de Inversión extranjera pasó de 28 mil millones de dólares hacia finales del 2022 a 66 mil millones en 2025, equivalente a un aumento de 132%.

Cabe señalar, además, que es justamente el fuerte aumento de los proyectos de inversión del período indicado lo que explica que Quiroz pueda señalar hoy que el país enfrenta mejores perspectivas de inversión. Dice también que el relato denostaba a la actividad privada.

Se equivoca una vez más el ministro: esa no fue la opinión de los gobiernos anteriores; era más bien la opinión pública la que tenía una mala percepción del mundo empresarial. Y había fundamento en los abusos y, en particular, en la violación de la ley de libre competencia en la cual el ministro jugó un papel protagónico.

En este contexto, se hubiese esperado que se propusiera un nuevo relato. Pero no se hizo sin reiterar el relato de siempre: facilitación regulatoria, competitividad tributaria y consolidación fiscal. Ello, como sustituto de una estrategia de desarrollo. Los costos de esa visión se experimentaron en el presente año.

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