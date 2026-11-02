Lanzamiento del libro “Hetu’u – Estrellas” en FILSA

Feria Internacional del Libro de Santiago (FILSA), Estación Mapocho, Metro Cal y Canto.

Sábado 14 de noviembre – 16:00 horas.

Escrita por Vanessa Watanabe, la obra persigue internarse en el universo de la astronomía ancestral del pueblo rapanui en un lenguaje accesible para niños y jóvenes, en forma lúdica y con coloridas y bellas ilustraciones de Karina Asenjo.

Se realizó una edición limitada de prueba, en español y rapanui, en 2025, esta vez, gracias a un Fondo del Libro del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, convocatoria 2026, se edita en inglés y rapanui con Rapanui Press.

“Hace muchísimos años, las personas que vivían en Rapa Nui observaban el cielo constantemente. Para ellos, las estrellas, los planetas y las constelaciones eran muy importantes y formaban parte de su forma de ver el mundo. Estudiaron cómo aparecían y desaparecían en el cielo y usaron esa información para organizar sus vidas”, escribe su autora, Vanessa Watanabe, Prehistoriadora y Magíster en Patrimonio Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Asimismo, explica que había miembros del pueblo rapanui dotados de mucha sabiduría llamados “Maóri” (sabios) y Tumu Ívi Atua (sacerdotes), que eran expertos en distintos campos, entre ellos la astronomía. “Ellos entendían todo sobre las estrellas y usaban ese conocimiento en ceremonias especiales. Estas ceremonias estaban relacionadas con la navegación en los océanos, la agricultura y la pesca, ¡cosas que eran muy importantes para su forma de vida!”, agrega.

Así, detallando las relaciones con los diferentes protagonistas de estos cielos, nos van contando sus leyendas, sus costumbres, sus navegaciones en este bello océano, por el cual siempre se guiaron a partir de las estrellas. De la lectura de “Hetu’u – Estrellas” se desprende que, desde el principio, los astros fueron muy importantes para el pueblo rapanui, y los estudiosos de su cultura han demostrado que tenían un profundo conocimiento de los cuerpos celestes y sus movimientos.

Si la astronomía es “el estudio de los astros en el universo (…) la arqueoastronomía es el estudio de cómo las antiguas civilizaciones utilizaban los astros en su vida diaria. ¡Ambas son fascinantes!”. La interacción entre ambas ciencias constituye el principal aporte de este libro infantil.

“La obra ya se había publicado en una edición de evaluación bilingüe español/rapanui el año pasado y tuvo una muy positiva acogida, pero, ante la cantidad de visitantes extranjeros que visitan la isla año a año, decidimos presentarlo al Fondart y logramos publicar una versión inglés/rapanui, como una forma de promover la cultura de este especial enclave en el resto del mundo”, precisa Eduardo Ruiz-Tagle, director de Rapanui Press.