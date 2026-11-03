Ciclo de Patricio Guzmán en Cineteca de U. de Chile

3 al 19 de noviembre.

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El ciclo comenzará el martes 3 de noviembre con La cruz del sur (1991), documental que recorre las expresiones religiosas de América Latina, desde los mitos precolombinos hasta el sincretismo religioso y la teología de la liberación.

El martes 10 se exhibirá En el nombre de Dios (1987), película que aborda el papel de la Iglesia católica y las comunidades cristianas durante la dictadura, especialmente en la defensa de los derechos humanos y el acompañamiento a las víctimas de la represión.

La programación continuará el jueves 12 en el Cine Club Universitario con Madrid (2002), una de las obras menos exhibidas de Guzmán. En este documental, el cineasta regresa a la ciudad donde estudió cine durante la década de 1960 y construye un retrato íntimo de sus calles, costumbres y vida cotidiana. La función estará acompañada por el panel «El documentalista y su legado».

El martes 17 será el turno de La batalla de Chile. Parte II: El golpe de Estado (1976), segunda entrega de la reconocida trilogía documental que registra el proceso de desestabilización del gobierno de la Unidad Popular y el golpe de Estado de 1973.

Finalmente, el jueves 19, el Cine Club Universitario presentará El caso Pinochet (2001), documental que reconstruye el proceso judicial iniciado tras la detención de Augusto Pinochet en Londres, en octubre de 1998, y recoge testimonios de víctimas de la represión durante la dictadura.

Cineclub Sala Sazié | Martes, 18:30 horas

3 de noviembre: La cruz del sur (1991), de Patricio Guzmán.

10 de noviembre: En el nombre de Dios (1987), de Patricio Guzmán.

17 de noviembre: La batalla de Chile. Parte II: El golpe de Estado (1976), de Patricio Guzmán.

24 de noviembre: Cantata de Chile (1975), de Humberto Solás. Inicio de la «Semana Cantata de Chile».

Cine Club Universitario | Jueves, 18:00 horas

12 de noviembre: Madrid (2002), de Patricio Guzmán, seguida del panel «El documentalista y su legado».

19 de noviembre: El caso Pinochet (2001), de Patricio Guzmán.

26 de noviembre: Cantata de Chile (1975), de Humberto Solás.

Coordenadas

Las funciones del Cineclub Sala Sazié se realizarán en la Casa Central de la Universidad de Chile (Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1058, Santiago), a pasos del Metro Universidad de Chile. La entrada es liberada, por orden de llegada y hasta completar la capacidad de la sala, sin inscripción previa.

Las exhibiciones del Cine Club Universitario tendrán lugar en el Ágora del Cine, ubicado en la Plataforma Cultural del campus Juan Gómez Millas (Av. Grecia 3401, Ñuñoa).

Para conocer más detalles sobre la programación, se puede visitar uchile.cl/cinesazie y las redes sociales de la Cineteca de la Universidad de Chile.