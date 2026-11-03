Presentación del libro “Silvio comienza en julio”

¿Qué ocurre antes de que una película se convierta en parte de la historia del cine? ¿De dónde nace la mirada de un director y cuánto hay de intuición, azar, obstinación y riesgo detrás de una obra?

Esas son algunas de las preguntas que atraviesan Silvio comienza en julio, el nuevo libro publicado por Editorial Forja, donde el periodista Álvaro Medina reconstruye la vida y el universo creativo de Silvio Caiozzi a partir de los episodios que fueron dando forma a su vocación y a una de las filmografías más reconocidas del cine chileno.

El relato comienza mucho antes de los premios. Vuelve a la infancia de Caiozzi, a su fascinación temprana por la fotografía y las imágenes en movimiento, y al descubrimiento de un lenguaje cinematográfico que terminaría transformándose en una manera de observar el mundo. Desde allí sigue su formación, sus primeros trabajos y los encuentros con figuras como Helvio Soto, Raúl Ruiz y Aldo Francia, hasta el momento en que comenzó a construir una voz cinematográfica propia.

Una parte central del libro se interna en la historia de Julio comienza en julio, película que Caiozzi y su equipo levantaron en un Chile donde hacer cine se había vuelto una empresa extraordinariamente difícil. El proyecto tardó años en concretarse y terminó llegando a la Quincena de Realizadores de Cannes en circunstancias casi tan cinematográficas como la propia película: los rollos fueron trasladados hasta el festival en una citroneta, en una carrera contra el tiempo.

La publicación también recupera la trastienda de otras obras fundamentales. En La luna en el espejo, por ejemplo, Caiozzi consiguió una actuación de Gloria Münchmeyer que el propio director consideró irrepetible. La película llegó al Festival de Venecia y Münchmeyer obtuvo allí el premio a mejor actriz.

A través de estas historias, Silvio comienza en julio construye algo más amplio que una biografía convencional. Es también un recorrido por varias décadas del cine y de la cultura chilena, por sus transformaciones políticas, sus dificultades de producción y la permanente tensión entre creación artística e industria.

La dimensión internacional de la obra de Caiozzi atraviesa el libro. Sus películas acumularon reconocimientos en festivales de Europa, Estados Unidos y América Latina; Coronación, por ejemplo, obtuvo premios en Huelva, Trieste, Providence y Nueva York, mientras otras producciones fueron reconocidas en ciudades como Montreal, Cartagena de Indias, Miami, Montevideo y Biarritz.

Pero el interés del libro está precisamente en mirar más allá de esos reconocimientos. Medina busca al creador que existe detrás de las películas: el hombre que observa, duda, improvisa, insiste y espera hasta encontrar aquello que Caiozzi reconoce como indispensable para volver a filmar: la aparición de una idea capaz de encender nuevamente el proceso creativo.

Publicado por Editorial Forja, Silvio comienza en julio propone así una mirada cercana a uno de los nombres fundamentales de la cinematografía nacional y, al mismo tiempo, una historia sobre el impulso que existe detrás de toda creación: esa mezcla difícil de explicar entre oficio, intuición, perseverancia y obsesión que permite transformar una idea en una obra.