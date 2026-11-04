ART WEEK 2026 en Estación Mapocho

Estación Mapocho, Metro Cal y Canto, Santiago.

Sábado 7 y domingo 8 de noviembre – 11:00 a 21:00 horas.

Entrada: $3.000.

Dos días para recorrer, descubrir y vivir el arte en todas sus formas. El próximo 7 y 8 de noviembre, ART WEEK 2026 se tomará Estación Mapocho con una nueva edición que reunirá a más de 380 artistas nacionales e internacionales en torno a la pintura, la escultura, la fotografía, la orfebrería y el arte urbano.

La feria presentará una amplia selección de artistas de trayectoria, entre algunos destacan Alejandro Balbontín, Nora Unda, Florencia Pozo, Macarena Matte, Gloria Frugone y Giovanna Ruz. En escultura participarán Sole Correa, Rodrigo Bamon, Carolina Ramos y Pepo Marana, junto con otros destacados exponentes.

La orfebrería también tendrá un lugar importante dentro de la muestra, con propuestas de Shirley Blanch, Piece of Art, Asociación Joya Brava y Taller Bugueiro, quienes exhibirán piezas que combinan diseño, identidad y trabajo artesanal.

El talento joven estará representado por El Dorian Pinta, Fatty Azzid, Ame Yutronic, Eileen Lunecke y Paula Cifuentes, artistas que llegan a ART WEEK con nuevas formas de abordar el color, la cultura urbana y los lenguajes contemporáneos.

En fotografía, la feria contará con el trabajo de Cecilia Muro y Mario Rasso, entre otros. A ellos se sumará una selección internacional integrada por Flavia Ocando, de Venezuela; Aliona Nika Rud, de Ucrania; Adonis Muiño, de Cuba, y Vivi Berthet, de Argentina entre muchos otros, reforzando el carácter multicultural de esta edición.

Arte para vivir con todos los sentidos

Una vez más, la feria contará con la participación de Galería SURA, que presentará una experiencia de arte lumínico e inmersivo a cargo de la artista Catalina Rojas. La propuesta invitará al público a relacionarse con el arte desde los sentidos y a descubrir nuevas formas de experimentar una obra.

Otro de los grandes atractivos será “Lo que calla el mar”, instalación inmersiva del artista Angelito Peñaranda que invitará al público a detenerse y escuchar aquello que el océano intenta decirnos.

A través de corales bordados, sonidos y diferentes estímulos sensoriales, la obra propone un recorrido por la belleza y fragilidad de los ecosistemas marinos. Una experiencia que utiliza el arte para generar conciencia sobre su conservación y reflexionar acerca de nuestra relación con el mar.

Un puente artístico entre Chile y Argentina

De manera paralela, ART WEEK presentará Evento Puente, iniciativa realizada junto a la Embajada de Argentina que reunirá al artista chileno Hernán Gana y al argentino Mariano Botas. El encuentro propone un diálogo entre ambos países a través de sus obras, conectando dos trayectorias, identidades y formas de interpretar el entorno desde el arte.

44 años de arte llegan por primera vez a ART WEEK

SAVAL tendrá su primera participación en la feria con una exposición dedicada a los 44 años de historia de su tradicional calendario de arte.

La muestra reunirá obras y piezas gráficas que han formado parte de sus distintas ediciones, incluyendo trabajos de reconocidos artistas como Raúl Valdivieso, Roberto Matta y Francisco Gazitúa. Un recorrido que permitirá conocer la relación que SAVAL ha construido con el arte y la cultura a lo largo de más de cuatro décadas.

Junto con su amplia exhibición artística, ART WEEK 2026 contará con pintura en vivo, música, actividades para niños, talleres, foodtrucks y diferentes experiencias para disfrutar durante toda la jornada.

Más que una feria, ART WEEK será un gran punto de encuentro entre artistas y públicos: una invitación a descubrir nuevos talentos, reencontrarse con figuras consagradas y dejarse sorprender por obras capaces de contar historias, conectar países y abrir conversaciones sobre el mundo que habitamos.