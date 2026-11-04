Documental “Antártica: La última página en blanco de la Tierra” en Temuco

Teatro Municipal de Temuco, Av. Pablo Neruda 01380, Temuco.

Jueves 5 de noviembre – 11:30 horas.

Inscripciones AQUÍ.

El Teatro Municipal “Camilo Salvo” de Temuco, será el escenario del estreno del documental “Antártica: La última página en blanco de la Tierra”, una producción de Consultora Global, bajo la dirección de Pablo Salgado Jara.

La producción audiovisual invita a descubrir la investigación, la presencia internacional y los desafíos asociados al continente blanco desde una perspectiva científica, humana y diplomática. Además reunirá testimonios de destacados científicos, académicos y representantes diplomáticos de Chile y la India, acercando a la comunidad el conocimiento sobre el continente antártico y las oportunidades de cooperación internacional.

Para su estreno a nivel nacional se ha escogido la ciudad de Temuco, específicamente el Teatro ‘Camilo Salvo’, que abrirá sus puertas para recibir a la comunidad con entrada totalmente liberada y una duración aproximada de 40 minutos. Contará, además, con la participación prevista de representantes del ámbito científico, académico y diplomático.

La actividad contará con la presencia de Aparna Banerjee, Gino Casassa, José Maripani y Teodoro Ribera. Asimismo, se contempla la participación de Shuban Krishen, primer secretario de la Embajada de India en Chile, en representación de la embajadora Abhilasha Joshi.

Una de ellas, Aparna Banerjee, científica de origen indio y académica de la Universidad Autónoma de Chile, sostuvo respecto de la investigación que “se ha avanzado poco en la investigación de la Antártica, en general la vida microbiana es muy poco conocida, en realidad, la Antártica gracias a esos microorganismos mantiene el proceso bioquímico del planeta. También, la vida hidrotermal y geotermales, nos puede dar una idea de cómo se formó el planeta tierra, por esa razón es importante seguir investigando este continente”.

El metraje reúne seis voces de Chile y la India, entre ellas Aparna Banerjee, cuya experiencia investigativa en ambos países permite abordar los vínculos entre ciencia, movilidad académica y cooperación internacional, además de su trabajo con microorganismos de ambientes extremos y sus potenciales aplicaciones en agricultura y alimentos.

A través de estas perspectivas, la pieza aborda la investigación polar, la importancia de los glaciares, el Tratado Antártico, las capacidades científicas y logísticas de Chile y las posibilidades de colaboración entre ambos países.

La llegada de esta producción al Teatro Municipal representa una oportunidad para fortalecer el encuentro entre cultura, ciencia y educación, acercando a estudiantes, docentes y ciudadanía, temáticas de alcance global a través de una experiencia audiovisual. En este sentido, el espacio cultural se proyecta como un lugar de encuentro para iniciativas que promueven el conocimiento, el diálogo entre distintas disciplinas y la vinculación de la comunidad con experiencias culturales y educativas.

“Invito a todos a ver este documental, no solo por la relación binacional entre India y Chile, dos países muy lejanos sino también porque el conocimiento Antártico está muy centralizado en la región Metropolitana y Magallanes. Entonces esto va a abrir una puerta para la región de La Araucanía, para observar que está haciendo el Instituto Antártico Chileno junto con el ‘National Centre for Polar and Ocean Research’. Algo muy importante sobre todo para los estudiantes que están planeando su futuro, para que vean una puerta abierta al descubrir que la ciencia Antártica es posible, no solamente estando en Magallanes, sino que es posible ser desarrollada en todas las regiones de Chile”, indicó Aparna Banerjee.