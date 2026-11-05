Día de la Fauna Chilena en el MIM

Museo Interactivo Mirador, Punta Arenas 6711, La Granja.

Sábado 7 y domingo 8 de noviembre .

Entradas AQUÍ.

Este sábado 7 y domingo 8 de noviembre, celebraremos la decimotercera versión del Día de la Fauna Chilena en el Museo Interactivo Mirador (MIM), un evento gratuito y familiar que tiene como lema “Conoce, valora y protege”.

Este es un evento de educación ambiental que busca acercar a niñas, niños y sus familias a la fauna nativa, para que aprendan a reconocerla, a valorarla y a sumarse a su cuidado.

¿Quién será el embajador de la Fauna 2027? Aquí los candidatos

¡Vota por el Embajador de la Fauna Chilena 2027! Cuidar la fauna es responsabilidad de todos y todas, y tenemos el poder de elegir quién la represente. Vota online en diadelafauna.cl hasta el domingo o presencialmente en el Día de la Fauna Chilena, el 7 y 8 de noviembre en el MIM. Los candidatos son:

​1. Gato de Geoffroy: Felino silvestre mediano que en Chile habita las zonas fronterizas de Aysén y Magallanes. Pesa entre tres y cinco kilos y su cuerpo está cubierto de manchas negras sobre un fondo gris o pardo amarillento. De hábitos solitarios y nocturnos, caza roedores, liebres y pequeños reptiles. Está en peligro de extinción en Chile por la destrucción de los bosques nativos, los atropellos y el impacto de perros domésticos.

Rana chilena: Es el anfibio nativo más grande del país, endémico de la zona centro-sur, entre Coquimbo y Los Lagos. Es una especie vulnerable debido a la captura para consumo de ancas, la degradación de los cursos de agua por la megasequía, la contaminación y la pérdida de su hábitat. Delfín chileno: Único cetáceo endémico de Chile, se distribuye desde Valparaíso hasta el Cabo de Hornos, en aguas costeras poco profundas, canales, fiordos y desembocaduras de ríos. Se reconoce por su cuerpo robusto y oscuro, una mancha blanca en el vientre y aletas redondeadas. Se alimenta de pequeños peces costeros, crustáceos y cefalópodos. Tarántula rosa: Es un tipo de arañas pollito que, entre las tarántulas nativas es de las más emblemáticas de Chile, vive en suelos pedregosos y matorrales esclerófilos. De hábitos nocturnos, pasa el día en madrigueras bajo piedras o troncos y caza al acecho insectos y pequeños invertebrados. Las hembras pueden vivir muchos años. Su veneno solo causa dolor local temporal y no representa un peligro para personas sanas. Es vulnerable por la urbanización y la extracción ilegal para el comercio de mascotas. Gruñidor de Valeria: Lagarto endémico de Chile que habita los Altos de Cantillana y sectores de la Cordillera de la Costa. Robusto y de cabeza ancha, mide más de 80 mm de hocico a cloaca (sin contar su larga cola) y se alimenta de insectos y arácnidos del suelo. Lo amenazan la fragmentación del bosque esclerófilo, los incendios y la presencia de ganado. Siete colores: Ave pequeña y robusta, de cola corta y plumaje multicolor, que habita humedales y totorales de la zona central y sur de Chile, donde caza pequeños insectos y larvas. Su principal amenaza es la desecación y destrucción de los humedales por la expansión urbana y agrícola.

En memoria de Jane Goodall

Alexandra Guerra Ramírez, Directora Ejecutiva de la Fundación Jane Goodall Institute Chile, cuenta que la idea de conmemorar el “Día de la Fauna Chilena”, nace el año 2013, tras la primera visita de Jane Goodall a Chile.

“La fauna chilena es única y hermosa, y ha evolucionado junto a nuestro territorio. Había que contarles a niñas, niños y jóvenes sobre los animales con los que cohabitamos, porque solo así podremos valorarlos y protegerlos”, afirma Guerra.

Así nace el “Día de la Fauna Chilena”, donde participa un equipo voluntario tremendamente comprometido de la Fundación Jane Goodall Chile, junto a muchísimas ONG y emprendimientos que, desde la investigación, la ciencia y el arte, promueven el conocimiento de nuestra fauna. Evento que se va a realizar apoyo del MIM, un centro de ciencia dedicado a la educación.

Por su parte, Andrea Caiozzi, Presidenta de la Fundación Jane Goodall Institute Chile, rememora a la doctora Jane Goodall como una mujer famosa conservacionista científica y conservacionista británica, que se hizo muy famosa en los años 60 cuando tenía sólo 24 años.

“Partió a Tanzania a estudiar los chimpancés en su hábitat silvestre cuando nadie lo había hecho, al menos nadie del mundo occidental. Ella no tenía estudios asociados, sino que fue porque justamente su maestro, un antropólogo famoso, el Louis Leakey, le pidió que fuera dado que él necesitaba que fuera alguien que no tuviera como el sesgo científico de la época. Él está muy interesado en poder estudiar los chimpancés para poder entender mejor el comportamiento humano, dado que son la especie más cercana a los humanos genéticamente hablando y en conducta y todo. Y bueno, y ella fue y pasó muchos meses con el apoyo de su mamá que también se fue a acompañarla”, revela.

El año 91 fundó el programa “Roots & Shoots”. Un programa que acompaña a jóvenes, a niños, adolescentes y otras personas a llevar a cabo sus objetivos de protección ambiental.

Entre sus muchos logros, la presidenta de la fundación explica: “Jane sacó su doctorado entremedio. Pero, además, la nombraron doctora honoris causa en muchísimas países, en muchas universidades, más de 50, si mal no recuerdo, incluyendo la Universidad de Chile en su última visita a Chile y también acá le dieron la medalla de la paz Pablo Neruda que se la dio el gobierno de Chile en su momento, el año 2024 cuando nos visitó y también mensajera de la paz de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU”.

Jane falleció el 1 de octubre de 2025. Fue una gran conservacionista, científica y además una gran inspiradora para mujeres jóvenes y disidencias; y diversidades sexuales para entender que en la ciencia también hay espacio para las mujeres en una época que era muy difícil, en los 60, 70, 80. Era muy difícil ser mujer y ser científica en este mundo, dice.

Concluye: “También, por otro lado, fue una gran defensora del bienestar animal y del cuidado y la protección y el bienestar de animales bajo cuidado profesional. Una gran impulsora de que se dejaran de hacer experimentación en Estados Unidos con simios de gran tamaño; con grandes simios, porque estaban en condiciones muy deplorables. Una gran promotora de sistemas de alimentación más amigables con el bienestar animal y la conservación como el veganismo y el vegetarianismo entre otras cosas”.

Entradas MIM

El Día de la Fauna Chilena es el encuentro anual de la Fundación Jane Goodall Institute Chile, donde la naturaleza del país es la protagonista. Durante dos días, en el Museo Interactivo Mirador (MIM), se puede jugar, preguntar y aprender junto a quienes trabajan todos los días por proteger a los animales.

En esta instancia, el museo se transformará en un gran punto de encuentro al aire libre y bajo techo, con stands de organizaciones, actividades familiares y espacios de aprendizaje para todas las edades. Entrada 100% gratuita, liberadas hasta este viernes 6 de noviembre de 2026.