Festival de Teatro Patagonia en Escena

Región de Aysén.

6 al 14 de noviembre .

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Quince años de historias, emociones, encuentros y escenarios compartidos. La Agrupación Cultural Malotun Ortiga presenta una nueva edición del Festival Patagonia en Escena 2026, una fiesta de las artes escénicas que, de manera ininterrumpida, ha acercado el teatro y la cultura a las comunidades de la Región de Aysén.

Entre el 6 y el 14 de noviembre, el festival reunirá a compañías regionales, nacionales e internacionales en una programación que contempla 15 espectáculos de teatro, danza, clown, lambe lambe, circo contemporáneo y narración oral, con un total de 22 funciones, además de 5 actividades formativas y espacios de encuentro con el público. Las funciones serán gratuitas, con aporte voluntario, reafirmando el compromiso de acercar las artes escénicas a todas las personas.

Uno de los momentos especiales de esta edición será la participación de la compañía alemana Compagnie Entretemps, que realizará un taller formativo cuyas participantes tendrán la oportunidad de integrarse a la puesta en escena de la obra “Le Fil Du Temps”, convirtiendo el aprendizaje en una experiencia artística compartida.

El festival tendrá un cierre de primer nivel con la presentación de la obra “El Último Carnaval”, compañía La Llave Maestra, junto a la Orquesta de Cámara de la Universidad de Aysén, en el Gimnasio Regional. Un encuentro entre teatro y música que promete convertirse en uno de los momentos más memorables de esta celebración cultural.

Desde Malotún Ortiga destacan el compromiso y respaldo de instituciones y empresas locales que, mediante su colaboración y auspicio, hacen posible sostener esta iniciativa y contribuir al desarrollo cultural de Aysén. Una alianza fundamental que demuestra que la cultura es una tarea compartida y que invertir en arte también es apostar por una sociedad más sensible, creativa y conectada.

“El teatro no sólo entretiene: nos invita a emocionarnos, reflexionar, encontrarnos y mirar el mundo desde otras perspectivas. Después de 15 años ininterrumpidos, Patagonia en Escena sigue demostrando que el arte y la cultura son esenciales para construir comunidad y dar vida a una región donde las historias también merecen tener escenario”, indican.

Patagonia en Escena es financiado por el Fondo Nacional de Artes Escénicas; Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; Fondo Aysén Crece en Comunidad, Gobierno Regional de Aysén y Su Consejo; Universidad de Aysén; Orquesta de Cámara Universidad de Aysén y además, recibe el apoyo de la Ilustre Municipalidad de Coyhaique, Municipalidad de Río Ibáñez, Galpón Michay, Escuela de Danza Zíngara, Centro Cultural Arturo Barros Medina, Museo Regional de Aysén, Teatro Austral, Goethe Institut y la Junta de Vecinos Pedro Aguirre Cerda de la ciudad de Puerto Aysén.