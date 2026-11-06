Peña del Libro en San Antonio

Colegio de Profesores de San Antonio, calle 21 de mayo N°668, comuna de San Antonio.

Viernes 6 de noviembre – 20:00 horas.

Entrada: $2.000.

La actividad contará con la presencia de los poetas Alicia Salinas (Premio Pablo Neruda 1994) y el poeta Juan Cameron (Premio Gabriela Mistral 1982), y con la participación de músicos tales como Wanderson, Coke Valdés, el Trío Santo Domingo, el Dúo Barro y la Agrupación Suma Camaña, los solistas Miguel Campusano y Pedro Barbaglia, y el grupo sanantonino Árbol Rojo.

La Peña se enmarca en la organización de la 18a Feria del Libro de San Antonio que encabeza la Agrupación de Amigos de la Biblioteca, que se llevará a cabo a fines de enero del 2027, con el lema “El Camino Literario de la Costa. Desde El Convento hasta Mirasol”.