Exposición “Santiago Urbis Renovatio, 1848 – 1864”

Museo de Santiago, Casa Colorada, Merced 890, Santiago.

Inauguración: lunes 9 de noviembre – 18:00 horas.

En un Chile que buscaba una nueva identidad, después de los turbulentos acontecimientos revolucionarios de las primeras décadas del siglo XIX, un grupo de políticos, patricios, clérigos, intelectuales, artistas y técnicos, muchos de ellos contratados especialmente por el gobierno, dieron forma a la idea de renovar la imagen de Santiago como capital de la naciente república. Un presidente, Manuel Bulnes Torres (1841-1851), favoreció e impulsó con fuerza estos cambios.

En esta exposición, resultado de una investigación de tres años, financiada por la ANID, Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Gobierno de Chile, a través de su programa Fondecyt, el arquitecto francés Claude François Brunet de Baines (1799-1855) se yergue como una figura fundamental en la constelación de personajes que, con intereses entrelazados, colaboraron en el objetivo de hacer de Santiago la capital política, económica, social y cultural de Chile.

Quienes acompañaron a Brunet de Baines en esta tarea fueron muchos: Manuel Montt, sucesor de Manuel Bulnes en la presidencia; José Miguel de la Barra y Francisco Javier Rosales, sucesivos diplomáticos destinados en París; José Vicente Larraín, político y agrimensor al servicio de la iglesia y el gobierno; Manuel Vicuña Larraín y Rafael Valentín Valdivieso, primeros arzobispos de Santiago; Andrés Bello, rector de la universidad donde Brunet de Baines dictó el primer Curso de Arquitectura en Chile; y la naciente burguesía local para quienes construyó sus mansiones y edificios comerciales. Y todo esto con el telón de fondo de las arraigadas tradiciones coloniales contra las que chocaron muchas veces las ideas de renovación y progreso impuestas por el orden geopolítico europeo y el pensamiento ilustrado que dominaba en el mundo.