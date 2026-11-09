Webserie animada de comedia negra “Pepe Pollo”

Nexo Cinema, Compañía de Jesús 1068, Santiago.

Viernes 4 de diciembre – 21:00 horas.

Entradas AQUÍ.

Pepe Pollo y Ojos de Huesillo son dos hermanos muy especiales que viven con su loca mamá en medio del desierto. Deciden escapar y probar suerte en ciudad Platina, donde el dinero y los vicios son lo único que importa. Lo que no saben es que esta decisión podría jugarles una mala pasada.