En homenaje a Zalo Reyes: GAM entregará ramitos de violetas este 9 de noviembre de forma gratuita

Cada 9 de noviembre, los ramitos de violetas se lucen y no por cualquier motivo. Lo que fuera una canción originada al otro lado del Atlántico terminó arraigado en nuestro país, y todo gracias a un hombre: Zalo Reyes.

Reyes, el “Gorrión de Conchalí”, popularizó en 1985 Un ramito de violetas, tonada compuesta once años antes por la española Cecilia. En la historia, una mujer que vive presa de un matrimonio duro y complejo recibe “cada 9 de noviembre” un ramillete de esta flor de forma anónima. Aunque la canción no lo revela directamente, en verdad el marido, maltratador y poco cariñoso, era quien le entregaba las flores. Miren el desgraciado, en vez de ser un buen esposo directamente.

En fin, lejos de cosas dulces y agraces, la fecha quedó. Chile, ineludiblemente, ató el 9 de noviembre a los ramitos de violetas. En ese contexto, este lunes a las 15 horas, en la Plaza Central del GAM se instalará un puesto de flores donde el público podrá llevarse sus respectivos ramos.

La actividad es totalmente gratuita y por orden de llegada. Asimismo, estará acompañada por música rememorando el objetivo lírico de la canción: el admirador secreto, el cariño y los gestos, enlazándolos con la vida y obra de uno de los magnos intérpretes de la canción popular chilena.

Reyes, nacido como Boris González, fue, es y será conocido no solo por su música sino por su personalidad, sentido de pertenencia con Conchalí y apariciones televisivas inolvidables, como la del programa Cara y Sello.