Conferencia escénica “Es necesario navegar”

Aula Magna, campus Bellavista USS, Bellavista 7, Recoleta.

Miércoles 11 de noviembre – 19:00 horas.

Inscripciones AQUÍ.

El escritor, periodista y divulgador literario español Javier Peña, creador del reconocido podcast Grandes Infelices, de la editorial Blackie Books, llegará a la Universidad San Sebastián para presentar “Es necesario navegar”, una conferencia escénica escrita e interpretada por él mismo.

La función se realizará como parte de la programación del Centro de Extensión Cultural (CEUSS).

La obra nace de una experiencia personal del autor. Hijo de un marino que pasaba ocho meses al año embarcado, Peña creció viendo el mar como aquello que lo separaba de su padre.

Durante una hora, el escritor invita al público a imaginar un viaje en barco, sin comunicación con el exterior y con los libros como única compañía. El recorrido conecta grandes obras como La Odisea de Homero y Robinson Crusoe de Daniel Defoe, junto a historias de escritores como Virginia Woolf y Mary Shelley. La puesta en escena cuenta con la dirección de Laura Mihón, dramaturga y directora teatral.

Autor de las novelas Infelices y Agnes, y del libro Tinta invisible, que ha superado los 10 mil ejemplares vendidos, Peña alcanzó reconocimiento internacional con Grandes Infelices. El podcast, creado en 2022 junto a Blackie Books, reúne 250 mil seguidores y tres millones de reproducciones, explorando las vidas, contradicciones y experiencias de grandes figuras de la literatura.

La presentación forma parte de las iniciativas del Centro de Extensión Cultural de la Universidad San Sebastián (CEUSS), orientadas a acercar la literatura, las artes y el pensamiento a la comunidad.