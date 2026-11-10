Sitio chileno es seleccionado dentro de nuevos 100 lugares geológicos más importantes del mundo

Un importante reconocimiento internacional recibió la avalancha del Socompa, un volcán activo ubicado en la Región de Antofagasta, luego de que su avalancha volcánica fuera seleccionada entre los 100 sitios de Patrimonio Geológico Mundial 2026, por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS).

El sitio corresponde a una de las avalanchas volcánicas más grandes y mejor preservadas del mundo. Se extiende por 40 kilómetros, alcanza un espesor promedio de 50 metros y cubre una superficie de 500 kilómetros cuadrados. Este depósito se originó a partir del colapso del volcán ocurrido hace aproximadamente entre 5.500 y 6.500 años, un fenómeno que destaca por su magnitud y extensión.

La excepcional conservación del sitio debido a su ubicación en el desierto de Atacama, caracterizado por condiciones extremadamente áridas, permite observar con claridad las estructuras y evidencias de los procesos geológicos que dieron origen al depósito. Estas y otras características fueron el motivo para que un grupo de investigadores del Instituto Milenio Ckelar Volcanes y otros expertos del área de Argentina y Estados Unidos, lo postularan como sitio de interés internacional.

“Es un lugar bastante único por sus características de conservación y la claridad de sus procesos geológicos, e historia sobre el estudio internacional de avalanchas volcánicas, lo que le otorga una gran importancia científica”, destaca Gabriel Ureta, investigador del Instituto Milenio Ckelar Volcanes y de la Universidad Andrés Bello, quien recibió el reconocimiento del sitio por la IUGS en Portugal.

“Los colapsos volcánicos constituyen uno de los procesos más destructivos asociados a la evolución de volcanes de larga vida. Estos fenómenos ocurren cuando grandes sectores de un edificio volcánico se desploman y generan avalanchas de escombros que pueden extenderse por varios kilómetros”, explica el experto.

De acuerdo con la definición de la IUGS, un sitio de Patrimonio Geológico Mundial corresponde a un lugar que alberga elementos o procesos geológicos extraordinarios, con una alta relevancia científica y que constituye una referencia para el desarrollo de las ciencias de la Tierra. A través de esta iniciativa, la organización busca reconocer aquellos lugares excepcionales que han contribuido a ampliar el conocimiento geológico.

“Hay una estrecha relación entre la ciencia y el patrimonio, y es que, gracias a la información científica, conocemos el valor de un lugar. Cuanto más sabemos y más investigamos, mejor podemos comprender el valor de un sitio. En ese sentido, el reconocimiento no es solo a los lugares, sino también a la comunidad científica que ha contribuido a ponerlos en valor”, explicó el presidente de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, Asier Hilario.