Día de las librerías independientes

Miércoles 11 al domingo 15 de noviembre.

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Con una variada oferta de actividades gratuitas para grandes y chicos entre el miércoles 11 y el domingo 15 de noviembre, las libreras y libreros pertenecientes a la Asociación de Librerías Independientes de Chile (LINC) celebrarán una nueva edición de su día en Santiago y en las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Es el tercer año en que el gremio festeja abriendo un panorama cultural, tanto para los amantes de la lectura como para quienes buscan resolver sus regalos de fin de año. Y también con el ánimo de seguir acercándose a la comunidad lectora desde su rol de pymes culturales.

“Festejamos el valor de disfrutar departiendo con nuestras libreras y libreros. Podrás encontrar lo que andabas buscando o sorprenderte por un libro que no esperabas”, apunta María Loreto Urrutia, presidenta de la asociación.

Muchas de las 40 librerías asociadas -a lo largo de sus 48 locales- ofrecerán actividades distintas según su programación propia: descuentos, saldos, horarios extendidos, ventas nocturnas. También habrá lanzamientos, conversatorios, firmas de autores, lecturas, talleres, intercambio de libros, exposiciones, música, cuentacuentos, conciertos, actividades para niños, entre otras.

La manera más fácil de revisar el qué, dónde y cuándo de las actividades es entrar a esa misma cuenta de Instagram. Allí se están publicando las novedades de las distintas librerías, con sus cuentas arrobadas en los posteos e historias.

Entre varias otras participan Catalonia (Providencia), Sotavento (Puerto Montt), Metales Pesados Alameda (Santiago), Aldebarán(Ñuñoa), Librería Animal (Pucón), Libro Verde (Providencia), La Tienda Nacional (Santiago), Qué Leo Mil Tobalaba (Ñuñoa), Vuelan los Libros (Villarrica, Pucón), Alma Negra (Providencia), Sin Moraleja (Ñuñoa), Laberinto (Vitacura), Palmaria Libros(Providencia), La Inquieta (Providencia), Mindbuilder (Vitacura), La Gabriela (Ñuñoa).

Por ejemplo, la Librería del GAM (Instagram: @libreriadelgam) ofrecerá el miércoles 11 el conversatorio: “La escritura poética como diálogo y continuidad: ¿Qué leemos cuando escribimos poesía?”, con Franco Ibarra, Josefa Vecchiola y María Rosa Casanova. Qué Leo Mil Tobalaba (Tobalaba 5151, Local 108, Ñuñoa. Instagram: @queleomiltobalaba) tendrá un conversatorio con Emilio Ramón, Nicolás Cruz y César Farah. En Alma Negra (Nueva de Lyon 63, Providencia . Instagram: @alma_negra_libreria) habrá descuentos y firmas de autores. Catalonia (Las Urbinas 17, Providencia. Instagram: @libcatalonia) también tendrá descuentos, además de venta nocturna y autores invitados.

“La gracia es que en una librería independiente te puedes perder relajadamente explorando estanterías y mesones, hojeando y conversando. Tenemos un catálogo dedicado, elaborado con gusto por gente que sabe muy bien lo que hace”, subraya Gabriela Villalba, vicepresidenta del gremio.