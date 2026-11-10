Exposición fotográfica del patrimonio ferroviario chileno en Copiapó

Hall del Centro Cultural Atacama, Alameda Manuel Antonio Matta 260, Copiapó.

Lunes a viernes – 9:30 a 17:00 horas.

Hasta el viernes 13 de noviembre.

Con el propósito de rescatar y poner en valor la memoria del patrimonio industrial ferroviario del país, la Municipalidad de Copiapó, a través de su Departamento de Cultura, Turismo y Patrimonio, presenta la exposición fotográfica “Vestigios de los ingenieros ferroviarios”, del fotógrafo y gestor cultural Felipe Urquieta.

La muestra reúne 28 fotografías en blanco y negro, realizadas en formato medio, que registran antiguas vías ferroviarias, puentes, acueductos y otras estructuras que permanecen como testimonio del desarrollo ferroviario nacional.

Al respecto, el alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini Neyra, destacó la importancia del patrimonio fotográfico para la comunidad:

“Como municipio, tenemos el compromiso de preservar y difundir nuestra historia, pero también de generar espacios para que las personas puedan conocer y valorar el patrimonio que ha contribuido a construir nuestro país. Esta exposición nos invita a mirar con otros ojos aquellas estructuras que, aunque muchas veces pasan inadvertidas, guardan parte importante de nuestra memoria e identidad”, expresó.

La exposición contempla una selección de tres proyectos del autor: “La Ruta de Meiggs”, “La Ruta de Verniory” y “La Ruta de Wheelwright”, trabajos que recorren las huellas de importantes obras de ingeniería que contribuyeron a conectar distintos territorios y marcaron una etapa fundamental del desarrollo industrial y económico de Chile.

El encargado de Patrimonio del Departamento de Cultura, Turismo y Patrimonio, Primo Ledezma, señaló que “conocer la historia de los trenes chilenos, es conocer la historia del país, las transformaciones demográficas, de la economía, y la fotografía lo logra comunicar de una manera muy particular: invitamos a todas y todos, especialmente a los estudiantes, a acercarse al Centro Cultural Atacama.

El trabajo de Felipe Urquieta se especializa en el registro del patrimonio industrial, particularmente ferroviario, mediante el uso de fotografía análoga en formato medio y película en blanco y negro. Su formación contempla estudios de fotografía en la Academia de Bellas Artes, perfeccionamiento con el destacado fotógrafo nacional Luis Poirot y talleres especializados en emulsiones y conservación fotográfica patrimonial.

A través de una mirada documental, “Vestigios de los ingenieros ferroviarios” propone un recorrido por construcciones que han resistido el paso del tiempo, invitando a reconocer su valor histórico, arquitectónico y cultural, así como el aporte de la ingeniería ferroviaria al desarrollo y la conectividad del territorio nacional.