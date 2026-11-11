Feria de Oficios y Artes Gráficas KONTRABANDO en Recoleta

Liceo Valentín Letelier, Recoleta 523, Metro Patronato, Recoleta.

Sábado 14 y domingo 15 de noviembre – 12:00 a 20:00 horas.

Más información AQUÍ.

La Feria de Oficios y Artes Gráficas Kontrabando celebra su 23ª versión con “Corazón latinoamericano” en un encuentro que reúne artes gráficas, el diseño y los oficios creativos. Una plataforma de encuentro, circulación y difusión de la creación contemporánea que reúne a artistas, ilustradores, editoriales independientes, diseñadores, impresores y creadores de diversas disciplinas.

Participarán exponentes provenientes de Santiago, distintas regiones de Chile y otros países del continente americano, dando vida a una muestra diversa que celebra la creación independiente, los oficios y el intercambio cultural latinoamericano.

Gráfica latinoamericana

Uno de los hitos de esta edición será la exposición TINTA JAGUAR: Gráfica Latinoamericana sin Fronteras, proyecto de NUDO Street Art Project, que se une a la imprenta colombiana La Linterna de Cali para celebrar las artes gráficas de América Latina.

La muestra presentará creaciones colaborativas realizadas junto a artistas de Chile, poniendo en valor el encuentro entre talleres gráficos, artistas y saberes de distintos territorios. Una experiencia que cruza fronteras a través de la gráfica, el trabajo colectivo y la colaboración artística, reconociendo la vigencia y diversidad de las expresiones visuales latinoamericanas.

Exposiciones

La feria contará además con exposiciones y demostraciones de arte en vivo a cargo de Arpilleristas de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Colectivo de Acción Xilográfica y Rata Studio Risografía, entre otros, acercando al público distintas técnicas, procesos creativos y experiencias vinculadas a las artes gráficas y la memoria.

La programación contempla también juegos de madera para niños y niñas de todas las edades, teatro lambe-lambe (teatro en miniatura) y una zona gastronómica con foodtrucks que ofrecerán diversas y ricas alternativas. Una invitación a recorrer, descubrir y participar de múltiples experiencias artísticas y culturales durante ambas jornadas.

Familiar

Esta nueva edición contará con una programación artística para toda la familia. El sábado 14 se presentará La Murga La Urdemales, llevando al escenario su propuesta musical y escénica, mientras que el domingo 15 será el turno de Camila y Silvio, banda de música folk que se sumará a esta celebración. La programación contempla además diversas presentaciones de música en vivo, teatro y artes escénicas, con propuestas para distintas edades y públicos.

Como parte de su compromiso con el acceso y la participación cultural, KONTRABANDO ofrecerá cuatro talleres gratuitos, dos dirigidos a niños y dos para jóvenes y personas adultas, todos con materiales incluidos. Entre ellos destaca el taller impartido por Malaimagen, reconocido dibujante y humorista gráfico, que compartirá su experiencia y trabajo creativo con los participantes. Los talleres son con inscripción previa y tienen cupos limitados, en las redes sociales de Kontrabando.