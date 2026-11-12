Ópera “El barbero de Sevilla” en Chillán

Con el objetivo de acercar la ópera a la comunidad, la Ópera Cámara del Teatro Municipal de Santiago, junto a la Orquesta Filarmónica de Santiago, realizarán una gira durante noviembre, presentando la magia y comedia de “El Barbero de Sevilla”, de Gioachino Rossini, con entradas totalmente gratuitas.

“El barbero de Sevilla” cuenta las aventuras de Almaviva y la joven Rosina, una pareja de enamorados quienes son ayudados por Fígaro, un astuto barbero local, para poder casarse y evitar al doctor Bartolo, el tutor de Rosina, quien quiere unirse en matrimonio con ella para quedarse con su dote.

Madelene Vásquez, directora de escena del Teatro Municipal de Santiago, destacó que “esta obra, que une la ópera y la comedia, transportará al público a finales del siglo XVIII, en una historia de amor, de astucia, con un elenco que interpretará un espectáculo musical y visual de primer nivel. Queremos que la música y la ópera puedan llegar a todo el país, de manera accesible y al más alto nivel. Hemos trabajado en cada detalle para que esta sea una experiencia inolvidable. Por eso, invitamos a todos y todas a ser parte de estas presentaciones que estamos realizando en Viña del Mar y Chillán”.

La producción de la obra está a cargo del Teatro Municipal de Santiago, mientras que la Orquesta será dirigida por el maestro Christian Lorca y el diseño integral de Carlos Mora.