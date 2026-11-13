Festival Internacional del Cómic en Providencia

Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Creativos de la Universidad Finis Terrae, Av. Pedro de Valdivia 1224, Providencia.

Viernes 13 al domingo 15 de noviembre – 12:00 a 19:00 horas.

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El Festival Internacional del Cómic de Santiago (FIC Santiago) llega a sus 15 años con la edición más grande de su historia. El principal encuentro dedicado a la historieta en Chile reunirá a más de 80 artistas de cómic y manga, más de 20 editoriales y más de 40 charlas, lanzamientos y talleres, todo con entrada liberada.

El gran invitado internacional es el brasileño Daniel HDR (X-Men Forever, Wonder Woman, Superman, Masters of the Universe), artista que ha trabajado para Marvel, DC Comics, Dark Horse e Image. Además de estar todo el fin de semana firmando y dibujando para el público, el sábado 14, a las 12:00 horas, ofrecerá una charla sobre su carrera.

Junto a él estarán destacados artistas chilenos que trabajan para la industria internacional: Amancay Nahuelpan (Batman, Nightwing, Wonder Woman), Nico Bascuñán (Renaissance of Raven, ganadora del Ringo Award 2025 a Mejor Webcómic), Alan Robinson (X-Men, Fantastic Four, Deadpool vs Wolverine), Moisés Hidalgo (Spider-Girl, Moon Knight) y Nelson Dániel (Dark X-Men, Marvel Zombies, Detective Pikachu, TMNT).

La Zona Manga reunirá a mangakas nacionales como Saikomic, creador de Antagonista y ganador del Tezuka Award; Azallie (One★Iric, Slowplay), Mekanel (Akuma), Cata Corvalán (La Brujita Vampiro) y Thezo (NAO), entre otros. Junto a ellos, también participarán destacadas voces de la historieta nacional como Natichuleta, cuya novela gráfica “No abuses de este libro” acaba de ser adaptada al cine en Brasil, Félix Vega (Juan Buscamares), Gonzalo Martínez (Mocha Dick), Germán Gabler (007, James Bond) y Yoyo Salfate (León), junto a decenas de ilustradores e ilustradoras y editoriales independientes en la zona de stands.

La zona de tiendas también crece este año, con artículos de dibujo y arte, cómics y mangas internacionales, juegos de mesa y todo Condorito: en el stand de la tienda oficial del personaje, el público podrá comprar originales de René Ríos, Pepo, y una selección de las páginas creadas por su equipo de dibujantes.

Actividades destacadas

En cuatro espacios simultáneos, el programa incluye conversaciones, lanzamientos y talleres para todo público. Entre los hitos de esta edición se encuentran:

Premios FIC Santiago 2026: el viernes 13, a las 20:00 horas, se entregarán los Premios FIC, los reconocimientos más importantes del cómic chileno, que distinguen lo mejor de la historieta nacional publicada en 2025.

el viernes 13, a las 20:00 horas, se entregarán los Premios FIC, los reconocimientos más importantes del cómic chileno, que distinguen lo mejor de la historieta nacional publicada en 2025. Natichuleta y el salto al cine: el sábado 14, a las 15:00 horas en el Auditorio, la autora conversará sobre la adaptación al cine en Brasil de su novela gráfica No abuses de este libro.

el sábado 14, a las 15:00 horas en el Auditorio, la autora conversará sobre la adaptación al cine en Brasil de su novela gráfica No abuses de este libro. Welcome to Tremoire, de Alan Robinson: el sábado 14, a las 15:00 horas en el Escenario Terraza, el dibujante chileno de Marvel presentará su nuevo cómic, una historia que mezcla vaqueros y zombies.

el sábado 14, a las 15:00 horas en el Escenario Terraza, el dibujante chileno de Marvel presentará su nuevo cómic, una historia que mezcla vaqueros y zombies. El cierre de Ethan Hound: el sábado 14, a las 16:00 horas en el Escenario Terraza, Cristóbal Jofré, Jade González y Érika Pino presentarán Ethan Hound: Caza de Cuervos, tercer tomo y desenlace de la saga publicada por Acción Comics.

el sábado 14, a las 16:00 horas en el Escenario Terraza, Cristóbal Jofré, Jade González y Érika Pino presentarán Ethan Hound: Caza de Cuervos, tercer tomo y desenlace de la saga publicada por Acción Comics. Nico Bascuñán presenta Raven: el domingo 15, a las 14:00 horas en el Escenario Terraza, el dibujante hablará de su experiencia trabajando para DC Comics y de su premiada obra Renaissance of Raven.

el domingo 15, a las 14:00 horas en el Escenario Terraza, el dibujante hablará de su experiencia trabajando para DC Comics y de su premiada obra Renaissance of Raven. Juan Buscamares Redux en pantalla: el domingo 15, a las 15:00 horas en el Auditorio, Planeta Cómic presentará la nueva edición del clásico de Félix Vega con la exhibición exclusiva de su cortometraje live action, seguida de una firma de ejemplares con el autor.

el domingo 15, a las 15:00 horas en el Auditorio, Planeta Cómic presentará la nueva edición del clásico de Félix Vega con la exhibición exclusiva de su cortometraje live action, seguida de una firma de ejemplares con el autor. Conexión FIC: el domingo 15, de 11:00 a 13:00 horas en la Sala 2, más de una decena de editores revisarán portafolios y proyectos de artistas locales, previa inscripción.

el domingo 15, de 11:00 a 13:00 horas en la Sala 2, más de una decena de editores revisarán portafolios y proyectos de artistas locales, previa inscripción. Domingo en familia: la mañana del domingo estará dedicada a actividades especiales para niñas y niños, como el cuentacuentos y taller de dibujo “¿Cómo se siente el amor?”, de Martín Inostroza (11:00 horas, Auditorio); la lectura dramatizada de Maruja y el tesoro de Barbaniebla, a cargo de Natichuleta (12:00 horas, Escenario Terraza), y la charla “Magia en viñetas”, de Cata Corvalán, sobre cómo crear historietas infantiles (13:00 horas, Escenario Terraza).

Sobre FIC Santiago

Desde 2011, el Festival Internacional del Cómic de Santiago reúne a autores, editoriales y lectores en torno a la historieta, y es uno de los principales eventos dedicados exclusivamente al cómic en Chile. Lo organizan FIC Santiago, Acción Comics y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Creativos de la Universidad Finis Terrae, con el apoyo de Shanzhai Art, Shazam Comics y Holly Concept, y la colaboración de Grupo Planeta, la Escuela de Periodismo y Comunicación UFT, Agencia BlackOut, Foco en la Viñeta, Chile en Viñetas, Multifan y ArtistGO.