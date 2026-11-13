Festival “Peña suena” en Peñalolén

Explanada del Centro Cultural Chimkowe, Av. Grecia 8787, Peñalolén.

Sábado 14 de noviembre – 15:30 a 22:30 horas.

Entrada liberada.

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Una tarde para cantar, bailar y descubrir la diversidad musical que existe en Peñalolén. Esa es la invitación del primer Festival Peña Suena, que el sábado 14 de noviembre reunirá a nueve artistas y proyectos musicales en la explanada del Centro Cultural Chimkowe, entre las 15:30 y las 22:30 horas, con entrada completamente liberada.

El cartel tendrá como protagonistas a tres reconocidos nombres de la música chilena: el cantautor Manuel García, una de las voces más destacadas de la canción de autor contemporánea; Jordan, referente de la cumbia nacional, y Megapuesta, agrupación que ha hecho de la cumbia romántica y tropical su sello. Tres propuestas musicales distintas que prometen una jornada para disfrutar tanto de las canciones como del baile.

Pero Peña Suena también quiere mostrar lo que está pasando musicalmente en la comuna. Por eso, junto a estos artistas, se presentarán Gamuza, con su propuesta que recupera el bolero y lo conecta con sonoridades latinoamericanas; y seis proyectos vinculados al trabajo de la Corporación Cultural de Peñalolén: Goty, Big 3P y Pau Alvana, provenientes de la Escuela de Producción Musical, y Gente de Bien y Sandra Aguilera, integrantes de la Mesa de la Música de Peñalolén, quienes compartirán escenario en una programación que refleja distintas generaciones, estilos y caminos musicales.

«Queremos que Peña Suena sea una fiesta de la música y, al mismo tiempo, una oportunidad para mostrar la riqueza de la escena musical que existe en nuestra comuna. Aquí hay artistas con una larga trayectoria, proyectos que están construyendo su camino y músicos que han encontrado en nuestros programas espacios para desarrollar su trabajo. Reunirlos en un mismo escenario es una manera concreta de reconocer ese talento y acercarlo a nuevos públicos. Queremos que Peñalolén sea una comuna donde la música se viva, se comparta y tenga cada vez más espacios para crecer», señaló Julieta Brodsky, directora ejecutiva de la Corporación Cultural de Peñalolén.

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, destacó la importancia de acercar la música y la cultura a toda la comunidad: «Este festival es una invitación a encontrarnos y disfrutar de la música en un espacio abierto y gratuito. Queremos que nuestros vecinos y vecinas tengan acceso a espectáculos de calidad, pero también que conozcan y valoren a los artistas que nacen y desarrollan su trabajo en Peñalolén. Estamos impulsando una comuna con más cultura, más oportunidades y espacios de encuentro para todas las personas».

Una fiesta musical para disfrutar en familia

El Festival Peña Suena ofrecerá mucho más que conciertos. Durante la jornada, la explanada del Chimkowe contará con espacios de sombra, zona lounge, rincón infantil y foodtrucks, además de activaciones de marcas, para que familias, grupos de amigos y visitantes puedan disfrutar de una tarde completa al aire libre.

El festival forma parte de Peña Suena, el programa de la Corporación Cultural de Peñalolén que busca fortalecer y dar mayor visibilidad a la actividad musical de la comuna, generando oportunidades para sus artistas y ampliando el acceso de la comunidad a la música en vivo. A través de iniciativas como la Escuela de Producción Musical, la Mesa de la Música, los ciclos de conciertos y las presentaciones en barrios, el programa impulsa nuevos espacios para la creación, circulación y encuentro musical.

Con esta primera versión, Peña Suena suma un nuevo hito: un escenario abierto a toda la Región Metropolitana para disfrutar de la música chilena y descubrir el talento que también se desarrolla en Peñalolén.

Artistas participantes

Manuel García: canción de autor, trova y rock.

canción de autor, trova y rock. Jordan: cumbia y música tropical.

cumbia y música tropical. Megapuesta: cumbia romántica y tropical.

cumbia romántica y tropical. Gamuza: bolero y música latinoamericana.

bolero y música latinoamericana. Goty: soul y R&B.

soul y R&B. Big 3P: música urbana.

música urbana. Pau Alvana: R&B y pop melódico.

R&B y pop melódico. Gente de Bien: indie rock y pop alternativo.

indie rock y pop alternativo. Sandra Aguilera: canción de autor, folclor y pop.