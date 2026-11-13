Subtel cobra $2,6 millones de dólares a WOM por incumplimiento del despliegue de su red 5G

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) notificó a WOM la ejecución de garantías por 62.749,11 UF, equivalentes a aproximadamente US$ 2,6 millones, luego de verificar que la compañía incumplió el hito de despliegue de su red 5G comprometido para el 30 de septiembre de 2026.

Según los antecedentes de la Subtel, a esa fecha WOM registraba un 53,01% de cumplimiento en la banda 700 MHz, un 68,21% en la banda AWS y un 67,55% en la banda 3,5 GHz.

Los porcentajes se encuentran por debajo del 90% de avance que la empresa debía tener recepcionado al cierre de septiembre, conforme al acuerdo transaccional suscrito con el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

El cobro corresponde a una ejecución proporcional de las garantías vigentes en cada banda. En 700 MHz se ejecutarán 39.736,08 UF, de una garantía total de 107.423 UF; en AWS, 8.867,75 UF, de un total de 40.700 UF; y en 3,5 GHz, 14.145,28 UF, de una garantía de 63.000 UF.

La Subtel precisó que, para acreditar el cumplimiento de los hitos del proyecto, no basta con la construcción de torres o la presentación de documentación.

De acuerdo con el protocolo vigente, las obras deben estar recepcionadas y operativas, además de registrar al menos siete días continuos de transmisión. Esta condición se verifica mediante fiscalizaciones en terreno o a través del Centro de Operaciones de Red (NOC).

“Los compromisos asumidos deben cumplirse en los plazos y condiciones establecidos”, afirmó la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido.

La autoridad recordó que el acuerdo transaccional otorgó a WOM condiciones como la ampliación de plazos, el reemplazo de garantías y la posibilidad de pagar la compensación comprometida en cuotas.

También indicó que el proyecto acumula cerca de tres años de retraso y que la Subtel incrementó sus fiscalizaciones en más de un 73% entre 2025 y 2026.

Pese al incumplimiento, Garrido aclaró que la red de WOM continúa operando en las tres bandas y que la continuidad del servicio para los usuarios constituye una prioridad de la Subsecretaría.

El acuerdo mantiene como fecha límite el 31 de diciembre de 2026 para que WOM tenga desplegado y recepcionado el 100% de la infraestructura comprometida.

En caso de que la compañía no cumpla ese plazo, la Subtel evaluará la aplicación de nuevas sanciones conforme a la Ley General de Telecomunicaciones y a las condiciones del acuerdo transaccional.

Entre las sanciones contempladas por la legislación se encuentra la caducidad de la concesión, cuya eventual aplicación permanece pendiente de discusión.

Además de las garantías ejecutadas, WOM deberá pagar al Estado una compensación de 950.000 UF en dinero, distribuida en cuatro cuotas anuales iguales entre 2027 y 2030.

La Subtel rechazó la posibilidad de que la empresa cumpliera esa obligación mediante la entrega de infraestructura propia.

El incumplimiento del despliegue 5G también será abordado en una sesión especial del Senado, prevista para la primera semana de diciembre y que se realizaría el día 2 de ese mes.

La sesión fue solicitada en septiembre por los comités de Renovación Nacional y del Partido Socialista, PPD y Partido Liberal, con el respaldo de 22 senadoras y senadores, encabezados por María José Gatica y Juan Luis Castro.

Para la sesión se solicitó citar a la subsecretaria Romina Garrido; al exministro de Transportes y Telecomunicaciones Juan Carlos Muñoz; al exsubsecretario Claudio Araya; al expresidente del Consejo de Defensa del Estado Raúl Letelier; y a representantes de WOM.

Con la nueva ejecución de garantías, los pagos y obligaciones de WOM con el Estado alcanzan las 1.682.059,26 UF, equivalentes a aproximadamente US$ 70 millones.

La cifra comprende las 352.900 UF pagadas en octubre de 2023 por el atraso del proyecto 5G, las 316.410,15 UF ya pagadas por el proyecto de Fibra Óptica Nacional, las 950.000 UF de compensación comprometidas en el acuerdo con el CDE y las 62.749,11 UF correspondientes al nuevo cobro.

El próximo hito contractual será el 31 de diciembre, fecha en que WOM deberá acreditar el despliegue y recepción de la totalidad de la infraestructura comprometida en las tres bandas.