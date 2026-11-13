ANP advierte por uso de contenidos periodísticos en inteligencia artificial y exige compensaciones

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) llamó a reconocer y compensar económicamente el uso de contenidos periodísticos por parte de las plataformas de inteligencia artificial, en medio de las transformaciones que enfrenta la industria de los medios de comunicación.

El planteamiento fue realizado por el presidente del gremio, José Tomás Santa María, durante la Cena Anual de la Prensa que inauguró el XXXIV Encuentro de Diarios Regionales, celebrado por primera vez en la Región de Atacama, con el Diario Chañarcillo como anfitrión.

“La IA necesita al buen periodismo”, afirmó Santa María, quien advirtió que la sustentabilidad económica de los medios constituye una condición para resguardar la libertad de prensa.

Ante autoridades regionales, parlamentarios y representantes de asociaciones de prensa de Brasil, Colombia, Perú y Argentina, el dirigente sostuvo que los medios enfrentan una transformación profunda, marcada primero por la pérdida de ingresos publicitarios frente a las grandes plataformas tecnológicas y ahora por el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial.

“Esta no es una crisis del periodismo, esta es una crisis del modelo de negocios que lo sustenta. Periodismo de calidad se necesita hoy más que nunca”, enfatizó.

Según explicó, las plataformas de inteligencia artificial responden consultas de millones de usuarios utilizando información elaborada por periodistas, sin que necesariamente exista una compensación para los medios que producen esos contenidos.

Santa María indicó que una de cada diez personas en el mundo declara informarse a través de estas herramientas, fenómeno que describió como un proceso de desintermediación entre los medios y sus audiencias. “El resultado es la desintermediación total”, sostuvo.

Pese a ese escenario, el presidente de la ANP destacó que las herramientas tecnológicas continúan dependiendo de información confiable para entregar respuestas a sus usuarios.

“Las herramientas de IA necesitan de información creíble y bien procesada para poder responder correctamente a sus usuarios, y esa información la deben proveer los medios periodísticos”, afirmó.

En ese contexto, informó que la ANP se incorporó recientemente a SPUR, una coalición de medios originada en Inglaterra que busca desarrollar mecanismos de trazabilidad del uso de contenidos periodísticos por sistemas de inteligencia artificial. El objetivo es que cada medio pueda utilizar esa información para eventuales acuerdos de licenciamiento.

El dirigente también abordó las gestiones de la asociación en defensa de la propiedad intelectual, entre ellas la denuncia contra la industria del *clipping*, que reproduce y comercializa contenidos de prensa y cuyo principal contratante, según señaló, es el Estado.

Asimismo, recordó la oposición del gremio al artículo 8 del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, que contemplaba autorizar gratuitamente el uso de datos para entrenar modelos de inteligencia artificial.

La disposición finalmente fue rechazada. “El principio es el mismo: si alguien genera ingresos utilizando nuestros contenidos, debe pagar una compensación por ello”, señaló Santa María.

También advirtió sobre la posibilidad de que iniciativas similares vuelvan a discutirse, debido al interés de las grandes compañías tecnológicas. “Ese lobby va a regresar”, afirmó.

Durante su intervención, el presidente de la ANP destacó además el papel de los medios regionales y su vinculación permanente con las comunidades donde desarrollan su trabajo.

Recordó que el encuentro anterior se realizó en Torres del Paine y que esta edición trasladó las actividades hasta el desierto de Atacama. “Entre esos dos paisajes cabe Chile entero, y en cada tramo hay un diario”, expresó.

También evocó la cobertura del rescate de los 33 mineros en 2010, cuando cerca de dos mil periodistas llegaron a la región para informar sobre el operativo. “Las cámaras se fueron, pero la prensa de Atacama se quedó. Esa es la diferencia entre cubrir una comunidad y pertenecer a ella”, afirmó.

Santa María sostuvo que los medios locales cumplen una función especialmente relevante durante catástrofes naturales y otras situaciones que requieren información directa para las comunidades.

Por su parte, Manuel Madrid del Real, gerente general de Diario Chañarcillo, destacó el papel de la prensa regional como espacio de encuentro e información frente a la creciente influencia de los algoritmos en el consumo de contenidos. “Esa ética es profundamente humana. Ningún algoritmo, ninguna inteligencia artificial, la podrá reemplazar”, sostuvo.

Madrid también defendió la autonomía editorial de los medios regionales. “El mejor apoyo que se le puede dar a la prensa regional es respetar su independencia”, afirmó.

El representante del diario anfitrión abordó además las perspectivas económicas de Atacama, señalando que la región se prepara para un ciclo de inversiones cercano a los US$ 18 mil millones.

En ese contexto, planteó la importancia de contar con medios locales capaces de informar sobre el desarrollo de esos proyectos. “Una región que va a recibir esta oportunidad merece que la cuente con rigor una prensa profesional, responsable y vigilante”, señaló.

La ceremonia también contempló la entrega de reconocimientos a representantes de la prensa nacional y regional.

La ANP otorgó el Premio Libertad de Expresión al periodista Ascanio Cavallo y el Premio Espíritu ANP a Gino Bustamante, director de Las Noticias de Malleco.

Asimismo, entregó un reconocimiento especial a El Mercurio de Valparaíso, considerado el diario de habla hispana más antiguo del mundo aún en circulación, con motivo del inicio de las conmemoraciones de su bicentenario.

Al cierre de su intervención, Santa María reiteró la necesidad de fortalecer el periodismo frente a los cambios tecnológicos y económicos que enfrenta la industria.

“Los medios periodísticos del mundo viven un momento complejo, de eso no cabe duda. Pero también es cierto que hoy más que nunca necesitamos buen periodismo. Debemos ser optimistas frente al futuro”, concluyó.