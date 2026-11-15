Día del Patrimonio Social 2026

4 y 5 de diciembre.

Más información AQUÍ.

En el Pequeño Cottolengo de Cerrillos se lanzó oficialmente el Día del Patrimonio Social 2026, iniciativa impulsada por la Comunidad de Organizaciones Solidarias que invita a todas las personas a inscribirse y participar en actividades solidarias en distintas regiones del país.

Bajo el lema “Dar está en nuestra naturaleza”, la celebración tendrá como fechas centrales el 4 y 5 de diciembre. En el sitio web cualquier persona puede conocer el calendario de “panoramas solidarios”, elegir una actividad e inscribirse para participar, sin costo.

“El Día del Patrimonio Social busca poner en valor lo que muchas veces pasa desapercibido pero que hacemos día a día, como las redes de apoyo, el voluntariado, los gestos cotidianos de cuidado y el aporte silencioso de cientos de personas y organizaciones que trabajan incansablemente por otros”, señaló Hans Rosenkranz, Director Ejecutivo de la Comunidad de Organizaciones Solidarias.

Cómo participar

Ingresando a www.diadelpatrimoniosocial.cl, las personas pueden revisar las actividades disponibles en su región, inscribirse y compartirlas con familiares, amigos y compañeros de trabajo. Junto a esto las empresas, personas u organizaciones que aún no lo han hecho también pueden inscribir actividades, que pueden realizarse en las fechas centrales del día del patrimonio o en días cercanos a la fecha.

La celebración cuenta con actividades para todos los gustos, del norte a sur del país, donde organizaciones, personas y empresas ya han inscrito iniciativas abiertas a la comunidad como: jornadas ambientales y recreativas, talleres y actividades culturales, ferias o exposiciones de emprendimiento social, operativos médicos, visitas a centros de cuidado de personas o reconocimientos a voluntarios o ciudadanos que fortalecen los vínculos comunitarios.

El Día del Patrimonio social es una jornada impulsada por una alianza público-privada liderada por la Comunidad de Organizaciones Solidarias junto a sus organizaciones socias y empresas como Scotiabank y Sodimac, con la participación de Anglo American, Reale Seguros y la colaboración de Wom, La Araucana y MundoTv.