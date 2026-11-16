Muestra Nacional de Dramaturgia

Matucana 100, Teatro Pedro de la Barra de Antofagasta y el Parque Cultural de Valparaíso.

17 de noviembre al 19 de diciembre.

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Un mismo texto, dos miradas. Esa es la propuesta de la 22° Muestra Nacional de Dramaturgia, que del 17 de noviembre al 19 de diciembre presentará en el Centro Cultural Matucana 100 diez puestas en escena a partir de los cinco textos premiados en la convocatoria 2025, y en diciembre estará en Antofagasta y Valparaíso. Cada texto será llevado a escena por dos directores de distintas disciplinas, en montajes de alrededor de 45 minutos. Así, el público podrá ver cómo un mismo material dramatúrgico se abre a lecturas, imaginarios y lenguajes diversos.

La entrada a todas las actividades es liberada previa descarga de tickets. En el caso de Matucana 100, estarán disponibles a través de Ticketplus y del sitio web www.m100.cl. En el caso del Teatro Pedro de la Barra de Antofagasta y el Parque Cultural de Valparaíso, el retiro de entradas se realizará a través de la ticketera de cada espacio cultural.

La Muestra Nacional de Dramaturgia es un programa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, desarrollado a través de la Secretaría Ejecutiva de Artes Escénicas, y financiado con el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas. La dirección artística de esta versión está a cargo de la diseñadora escénica Catalina Devia y el director Jesús Urqueta.

“La Muestra Nacional de Dramaturgia es uno de los programas públicos de mayor trayectoria y continuidad para la escritura teatral en Chile. Durante más de tres décadas ha impulsado nuevas voces y ha contribuido a que la dramaturgia dialogue con los debates que atraviesan la sociedad. En esta edición, con dramaturgas y dramaturgos de distintas regiones, se reafirma el compromiso del Ministerio de las Culturas con ampliar el acceso a las artes escénicas, acercar la creación contemporánea a nuevos públicos y fortalecer la circulación de obras que representan las experiencias e inquietudes del Chile actual”, señala Javier Valenzuela, secretario ejecutivo de Artes Escénicas del Ministerio de las Culturas.

Escuelas en escena, mediación y territorios

Por primera vez, la Muestra incorpora «Escuelas en escena», un espacio donde estudiantes y egresados de cinco escuelas de teatro –Universidad Católica, Universidad Finis Terrae, UNIACC, Universidad Mayor y Academia de Humanismo Cristiano– trabajan instalaciones, lecturas dramatizadas y muestras de escenas creadas a partir de los textos de esta versión.

La iniciativa nace del interés de la dirección artística por reconocer los estudiantes no solo como el futuro de la escena nacional, sino como parte de su presente. Las presentaciones serán en la Microsala de Matucana 100, de miércoles a sábado (18 al 21 y 25 al 28 de noviembre), a las 18:30 horas, con entrada liberada por orden de llegada. Además, durante toda la Muestra, estudiantes de Diseño Escénico de la Academia de Humanismo Cristiano presentarán una instalación permanente en la Huerta de Matucana 100.

La programación incluye además funciones para estudiantes, ensayos abiertos para estudiantes de actuación y diseño escénico, y un taller de archivística abierto a todo público a cargo del Colectivo ARDE, un equipo multidisciplinario dedicado al archivo digital de las artes escénicas y las prácticas culturales. Desde 2017 mantiene la plataforma de acceso libre proyectoarde.org, que reúne entrevistas, bocetos, fotografías, bitácoras y registros de procesos creativos de compañías y artistas chilenos. El taller se realizará el sábado 21 de noviembre, a las 17:30 horas, en la Huerta de Matucana 100, y el sábado 19 de diciembre en el Parque Cultural de Valparaíso.

En diciembre, la Muestra continúa su recorrido nacional. En el Teatro Pedro de la Barra de Antofagasta habrá funciones el jueves 10 y el viernes 11. Por otro lado, en el Teatro Principal del Parque Cultural de Valparaíso habrá funciones el jueves 17 y el sábado 19.

Más de tres décadas de historia

Organizada desde 1994, la Muestra Nacional de Dramaturgia es uno de los eventos teatrales más antiguos e importantes del país. Ha premiado a más de 150 artistas, y en su última versión convocó a cerca de 5 mil personas. Los textos premiados de sus últimas versiones pueden leerse y descargarse en https://muestranacional. cultura.gob.cl/

Funciones en Matucana 100: del 17 al 28 de noviembre (excepto domingo 22 y lunes 23). Sala Patricio Bunster a las 19:30 y Teatro Principal a las 20:30. El 17 de noviembre, ambas funciones son a las 20:30. Entrada liberada, con descarga previa en ticketplus.cl y en la plataforma de Matucana 100.

Escuelas en escena: Microsala de Matucana 100, 18 al 21 y 25 al 28 de noviembre, 18:30 horas, por orden de llegada.

Antofagasta: jueves 10 y viernes 11 de diciembre, Teatro Pedro de la Barra, 19:30 hrs. El retiro de entradas se realizará a través de la ticketera de cada espacio cultural.

Valparaíso: jueves 17 y sábado 19 de diciembre, Teatro Principal del Parque Cultural de Valparaíso, 19:00 hrs. El retiro de entradas se realizará a través de la ticketera de cada espacio cultural.

Más información: muestranacional.cultura.gob.cl

instagram: @muestranacional