Presentación del libro “Sangre negra” de Paula Carrasco

Fundación Cultural de Providencia, Nueva Providencia 1995, Metro Pedro de Valdivia.

Domingo 22 de noviembre – 17:00 horas.

Veinte años después de la noche en que una explosión destruyó la casa de los Quinlan, Carla vuelve a Kuyen, un pueblo aislado de la cordillera, llamada por una carta de Mateo. Entre las ruinas reconstruye su amistad con Nessa, la muchacha que le devolvió las ganas de vivir, y los secretos que nadie quiso ver.

“Una excepcional novela que penetra en los intersticios del alma humana con la precisión y el filo de un cuchillo. Dotada de una prosa minuciosa, avanza implacable hacia un final inesperado”.

Carla Guelfenbein, Premio Alfaguara de Novela, sobre “Sangre negra”.

Biografía

Paula Carrasco es una escritora chilena. Vivió durante su infancia y adolescencia en Santiago de Chile, Boston y Ginebra. Más tarde realizó estudios de pregrado y posgrado en psicología y lingüística en Estados Unidos y Chile.

En 2003 publicó Barcos que vuelan (Alfaguara Infantil), novela infantil que suma cinco ediciones y más de treinta reimpresiones. El Fondo de Cultura Económica editó en 2012 su primera novela para adultos, Volver. Primero estaba el mar, y en 2014 Un golpe de agua. Algo temporal (Hueders, 2023), finalista del Premio Nadal 2021, va en su segunda edición. En 2026 apareció en noruego como Det går over (Pax), en traducción de Kristina Lado Solum, y en diciembre la editorial Pinard la publicará en portugués en Brasil. En octubre de 2026, Alfaguara lanzó en Chile y México su nueva novela, Sangre negra. Próximamente, algunos de sus libros serán traducidos al inglés y al italiano.

Su obra ha tenido una sólida acogida crítica en Chile, México, Argentina, España y los países nórdicos. Ha editado volúmenes dedicados al poeta Gonzalo Rojas, Premio Cervantes 2003; dirigió la curaduría de exposiciones de poesía visual en Barcelona y Santiago, e integró el Comité de Selección de libros infantojuveniles de la DIBAM. Sus artículos sobre psicología, creatividad y literatura han aparecido en revistas especializadas de Estados Unidos, México y Chile.