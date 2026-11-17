Aniversario de librería Crisis en Valparaíso

Librería Crisis, Brasil 1580, Valparaíso.

Sábado 21 de noviembre – 17:30 horas.

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Treinta y cinco años de historia, encuentros y resistencia cultural desde el oficio del librero se celebran este sábado 21 de noviembre en Valparaíso a partir de las 17:30 horas. Librería Crisis conmemorará su aniversario con una jornada cultural abierta y gratuita, llena de sorpresas, que busca reunir a la comunidad porteña en torno a la literatura, la poesía, la música y los oficios vinculados a la producción editorial. Una celebración que adquiere un significado especial luego de que, durante este año, un incendio destruyera más del 90% de la librería y pusiera en riesgo la continuidad de uno de los espacios más emblemáticos del circuito cultural de la ciudad.

Esta instancia será una oportunidad para agradecer el apoyo de la ciudadanía, instituciones públicas y organizaciones que permitieron rescatar parte de sus materiales, especialmente, el archivo de su fundador, Mario Llancaqueo, preservando una memoria fundamental para Valparaíso. Esta iniciativa cuenta con apoyo del Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, el Servicio de Patrimonio Cultural de Valparaíso y diversas organizaciones y colectivos que se han sumado a la celebración.

“Estoy emocionada de cumplir tantos años. Es la sensación de un espacio que trasciende incluso la vida de una persona. Yo recibo esta librería de mi padre hace cuatro años, con todo ese legado de gente, amistades, memoria e historia que se construyeron en estos 35 años de vida”, señala Marilen Llancaqueo, quien actualmente está a cargo de Librería Crisis.

Además, desde Librería Crisis enfatizan que la decisión de realizar un encuentro abierto en el espacio público responde a la voluntad de compartir este aniversario con quienes han acompañado la historia de la librería y reconocen el valor de estos espacios para la vida cultural de Valparaíso.

“Perdimos gran parte de la librería y eso nos hizo incluso dudar de cómo íbamos a poder continuar. Entonces lograr salir adelante, sobrevivir, encontrar un lugar bonito y seguir aquí en pleno centro de Valparaíso, nos motiva a celebrar”

La jornada comenzará a las 17:30 horas en el entorno de la librería, Avda. Brasil con Huito, con talleres abiertos de encuadernación e impresión, acercando al público a distintos procesos y saberes vinculados a la fabricación de libros. Además, en el interior de la Librería Crisis se realizará espacio de lectura para las infancias a cargo de Libroalegre, biblioteca especializada en Literatura Infantil y Juvenil. Las actividades no requieren inscripción previa.

Recital de música y poesía al aire libre

A las 19:00 comienza la programación artística con la participación de Kennya Comesaña y Mora Lucay. Y en el ámbito de la literatura acompañarán las destacadas autoras Pía Barros, Daniela Catrileo, Nadia Prado y Elvira Hernández.

“Creo que más que nunca tenemos que ocupar los espacios, la calle, la ciudad. Las ciudades funcionan en base a las personas que las habitamos y las hacemos propias encontrándonos y soñando con la posibilidad de que el mundo sea mejor”, agrega Marilén Llancaqueo.

Los 35 años de Librería Crisis representan la continuidad de un proyecto cultural que ha logrado mantenerse en el tiempo gracias a los vínculos construidos con su comunidad. Una historia que, después de enfrentar una de sus mayores dificultades, encuentra en este aniversario una oportunidad para volver a encontrarse con la ciudad y reafirmar el lugar de las librerías independientes como espacios fundamentales para la circulación de ideas, memoria y para nutrir, desde los libros, la posibilidad de imaginar mundos mejores.