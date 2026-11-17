Obra “Hijas del Pueblo” en el Teatro Aleph de La Cisterna

Sala Julieta, Teatro Aleph, Eulogio Altamirano 7425, La Cisterna.

Viernes 20 de noviembre: 20:00 horas. Sábado 21 y domingo 22 de noviembre: 19:00 horas.

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Tres mujeres, tres épocas y distintas luchas por la transformación social se encuentran en “Hijas del Pueblo”, una propuesta escénica de la Agrupación La Ventolera que rescata las historias de Juana Azurduy, Teresa Flores y Araceli Romo, protagonistas de importantes procesos políticos y sociales de América Latina.

Tras recorrer calles, plazas y espacios comunitarios de Santiago y el sur de Chile, la obra se presentará en su formato completo los días 20, 21 y 22 de noviembre en la Sala Julieta del Teatro Aleph, en la comuna de La Cisterna.

A través de una puesta en escena que combina teatro, danza, música en vivo y décimas, el montaje reconstruye episodios de la vida de estas tres mujeres, cuyas trayectorias estuvieron vinculadas a la independencia latinoamericana, la organización del movimiento obrero del salitre y la resistencia a la dictadura chilena.

“Contar las historias de estas tres mujeres populares nos resulta relevante por su decisión y necesidad de transformar el tiempo que les tocó vivir. Hoy las traemos al presente y las nombramos para no olvidar”, señala Ximena Orellana, directora de Agrupación La Ventolera.

Mujeres que transformaron la historia

Juana Azurduy (1780-1862), combatiente por la independencia del Alto Perú; Teresa Flores (1890-1952), dirigenta del movimiento obrero del salitre, activista de la prensa obrera y compañera de Luis Emilio Recabarren; y Araceli Romo (1962-1988), pobladora y militante social asesinada durante la dictadura chilena, son las protagonistas de este recorrido por distintas épocas de lucha y organización popular, que rescata el papel de las mujeres en los procesos de transformación social de América Latina.

A partir de una investigación histórica y la revisión de registros escritos, “Hijas del Pueblo” desarrolla un lenguaje escénico que integra expresiones musicales, corporales y teatrales propias de los distintos períodos representados. Cada historia adquiere una identidad artística particular, permitiendo al público recorrer diferentes épocas y reconocer las experiencias de sus protagonistas.

Con 11 años de trayectoria, la Agrupación La Ventolera ha desarrollado un trabajo artístico que vincula la danza, el teatro y la música en vivo con la memoria social y las expresiones culturales populares. Su propuesta busca acercar las artes escénicas a diversos territorios y comunidades, utilizando el arte como un espacio de encuentro, reflexión y participación colectiva.

Más que reconstruir acontecimientos del pasado, “Hijas del Pueblo” invita a reconocer el papel de las mujeres en la construcción de la historia latinoamericana, recuperando memorias de organización, resistencia y transformación social que continúan dialogando con los desafíos del presente.

Funciones

Funciones y entradas

Viernes 20 de noviembre: 20:00 horas.

Sábado 21 y domingo 22 de noviembre: 19:00 horas.

Lugar: Sala Julieta, Teatro Aleph, Eulogio Altamirano 7425, La Cisterna, Santiago.

Duración: 1 hora

Entradas disponibles en Ticketplus: https://ticketplus.cl/events/hijas-del-pueblo

Instagram: @la_ventolera