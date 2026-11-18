Furia del Libro de verano

Centro Cultural Gabriela Mistral, Alameda 227, Metro UC.

17 al 20 de diciembre.

Entrada liberada.

En nuestro país se leen 5,5 libros por persona al año. Una cifra por debajo del promedio de América Latina (8 libros anuales), según la última Encuesta Nacional de Participación Cultural y Comportamiento Lector (ENPCCL 2024), publicada en agosto de 2025 por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio junto con el INE.

En un llamado a mejorar este índice y soltar el scroll, este año La Furia del Libro de Verano 2026 —bajo el lema “Queremos más tiempo para leer”— propone priorizar en nuestras agendas la lectura como actividad placentera. Una declaración de principios en sintonía con un país que cada vez se acerca más a la reducción de 45 a 40 horas laborales a la semana, cuya etapa de implementación final está programada para abril de 2028.

Reconocida como una de las citas literarias más relevantes del país, esta edición 25 de La Furia del Libro convocará a más de 200 editoriales independientes, ofreciendo un programa con más de 80 actividades, que incluyen lanzamientos y presentaciones de libros, conversatorios, talleres y actividades artísticas y recreativas para lectores de todas las edades.

Fiel a su vocación de puente entre la comunidad literaria local e internacional, La Furia del Libro presenta una primera lista de invitados que reúne voces de Chile, México, Argentina, Colombia y España, entre ellas: la mexicana Brenda Navarro (Sexto Piso), socióloga y autora de Casas vacías, novela que aborda la maternidad desde una perspectiva crítica y que primero publicó de forma digital tras el rechazo editorial; la chilena Pilar Asuero (Altamarea, España), autora de la novela Las cabras, que trata sobre cuatro amigas veinteañeras y la migración; y el argentino Martín Pérez, periodista cultural y editor de Radar, el suplemento de Página/12.

A ellos se suman el colombiano Josué Cabrera, poeta, escritor y gestor cultural, cuya obra vincula la poesía cotidiana con el humor y la divulgación ambiental; Juan Cárdenas, el también escritor colombiano radicado en Chile y una de las voces más destacadas de la narrativa latinoamericana actual; la argentina Natalia Casielles, dramaturga y directora teatral formada con Mauricio Kartun; y Val Flores, escritora, activista queer y performer argentina, autora de una producción teórica que cruza pedagogía, disidencia sexual y lenguaje. Completan la lista Ariel Florencia Richards, escritora e investigadora de artes visuales, autora de la premiada novela Inacabada; el poeta y ensayista Waldo Rojas, nacido en Concepción en 1944, integrante de la Generación de poetas de 1960 y residente en Francia desde 1974 y Mauricio Redolés, poeta, músico y sociólogo, figura esencial de la escena cultural chilena.

Como todos los años, las alianzas son fundamentales para dar forma a gran parte de la programación. Entre las primeras en sumarse a esta edición número 25 de La Furia del Libro están el Plan Nacional de la Lectura, Escritura y Oralidad (Plan LEO), una colaboración que consiste en stands informativos, mediación lectora y talleres gratuitos abiertos al público; fundación Vivir Más Feliz, que aportará con activaciones orientadas al bienestar y la lectura; el Premio Nuevas Plumas que se encargará del espacio orientado a anunciar nuevos talentos y presentación de sus obras; Letras Públicas que contribuye a la reflexión sobre el ecosistema del libro y la lectura; la Fundación Nodo XXI sumando miradas de pensamiento crítico y debate; la Cooperativa de Fotógrafas de Chile realizando actividades de visibilización de mujeres fotógrafas; y Fundación Palabra, cuyo aporte refuerza el trabajo de mediación y fomento lector, especialmente en la jornada de formación para mediadores.

La edición estival de La Furia del Libro 2026 es de entrada liberada y cuenta con el apoyo de Acción Cultural Española (AC/E), a través de su Programa para la Internacionalización de la Cultura Española (PICE).