Adriana Guerrero Gajardo, gerenta general del Club de Innovación, sostiene que los directorios y las gerencias generales de las empresas chilenas deben involucrarse en las decisiones sobre inteligencia artificial (IA). A su juicio, les corresponde definir qué procesos conviene transformar, dónde reasignar recursos y qué capacidades necesitan desarrollar sus equipos.

Según Guerrero, solo el 13% de las empresas en Chile ha adoptado inteligencia artificial, pese al liderazgo regional que atribuye al país en esta materia. Para las compañías que ya experimentan con estas herramientas, propone partir por identificar un problema concreto de la operación y evaluar de qué manera la tecnología puede ayudar a resolverlo. “La tecnología debe estar al servicio de los objetivos de la empresa y de su competitividad”, señala.

El papel de quienes conocen la operación

Guerrero destaca que los trabajadores pueden ayudar a identificar qué actividades conviene automatizar, porque conocen de primera mano las dificultades que se repiten en la operación diaria. También plantea que las empresas deben ofrecer oportunidades de formación tanto para actualizar conocimientos como para preparar a las personas que asumirán nuevas funciones.

“Tenemos que identificar qué actividades pueden ser automatizadas y cuáles requieren capacidades humanas, como el pensamiento crítico, la creatividad, el conocimiento del negocio y la toma de decisiones”, afirma.

La empresa autónoma en el CEO Meeting 2026

La relación entre automatización y toma de decisiones será el tema central de la duodécima edición del CEO Meeting. El encuentro abordará el concepto de empresa autónoma, que Guerrero vincula con cambios en la distribución de responsabilidades y en el uso de los recursos. “La pregunta hoy deja de ser solamente qué podemos automatizar y pasa a ser cómo cambia nuestra manera de operar, de repetir procesos y de agregar valor”, explica.

El Club de Innovación, creado en Chile en 2004, convoca a gerentes generales, directores y ejecutivos a compartir sus experiencias en torno a cuatro ejes: Empresa Inteligente, Productividad 5.0, Competitividad País y Liderazgo Exponencial. Para Guerrero, uno de los desafíos es acercar a las empresas, los proveedores tecnológicos y los emprendedores a los problemas que enfrentan las distintas industrias.

Los cupos para el CEO Meeting 2026 son limitados. Las inscripciones están disponibles en www.ceomeeting.cl.