Exposición de Mario Carreño en Teatro del Lago

Teatro del Lago, Av. Philippi 1000, Frutillar.

3 de diciembre a 5 de enero de 2027.

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La luz, el color y las formas que marcaron la trayectoria de uno de los grandes referentes de la pintura latinoamericana llegan al sur de Chile. Desde el próximo 3 de diciembre y hasta el 5 de enero de 2027, Teatro del Lago presentará “Encuentro de la luz”, una exposición dedicada a Mario Carreño (1913-1999), quien desarrolló un lenguaje visual propio enriquecido por las corrientes de vanguardia que marcaron el siglo XX.

La muestra propone un recorrido por el universo creativo del artista, donde la geometría, las formas y el uso expresivo del color dan vida a composiciones que transitan entre el clasicismo, el expresionismo, la abstracción y el surrealismo.

A través de 22 obras, entre óleos, serigrafías y grabados, que dan cuenta de distintas etapas de su producción artística, el público podrá acercarse a una mirada profundamente vinculada con la identidad latinoamericana, la naturaleza y las posibilidades expresivas de la luz. La exposición será gratuita y abierta a todo público.

Nacido en La Habana de 1913, Mario Carreño desarrolló una trayectoria internacional que lo llevó a recorrer importantes centros culturales de Europa y América. Durante su formación entró en contacto con figuras fundamentales del arte y la literatura, como Pablo Neruda, conoció de cerca el movimiento muralista mexicano y se nutrió de las corrientes artísticas que transformaron la pintura europea y estadounidense.

Su llegada a Chile, en 1957, marcó una nueva etapa en su carrera. En el país desarrolló una importante labor artística y docente, participando en la fundación de la Escuela de Arte de la Pontificia Universidad Católica de Chile, junto a Nemesio Antúnez y otros artistas.

Su trayectoria fue reconocida en destacados espacios internacionales, entre ellos el Museo de Arte Moderno de Nueva York, Estados Unidos. En 1956 recibió el Premio Internacional Guggenheim y, en 1982, el Premio Nacional de Arte en Chile, en 1982, por su significativo aporte a la pintura y la artes visuales.

Un encuentro con el arte en el sur de Chile

Con esta exposición, Teatro del Lago, la Corporación Amigos de Frutillar y la Fundación Mario Carreño invitan a la comunidad a acercarse al legado de un pintor fundamental para la historia cultural de Chile y Latinoamérica.

Esta iniciativa constituye un verdadero hito para el sur de Chile e incluye visitas escolares que permitirán a niños, niñas y jóvenes vivir una experiencia de contemplación, aprendizaje y descubrimiento artístico.

Las obras de Mario Carreño invitan a explorar las relaciones entre la pintura, la luz y el movimiento, en un espacio abierto a públicos de todas las edades.

La iniciativa forma parte del compromiso de la Fundación Mario Carreño, la Corporación Amigos de Frutillar y la Fundación Teatro del Lago, con el auspicio de Grupo Saesa, Aconser y NACHIPA Wellboats, por acercar las artes visuales a la comunidad y generar nuevas oportunidades de acceso a la cultura, contribuyendo a la difusión y valoración del patrimonio artístico en la Región de Los Lagos.