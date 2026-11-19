Fiesta del Libro de Concepción

Biblioteca Municipal de Concepción, Parque Ecuador, Concepción.

Sábado 21 de noviembre – 10:00 a 18:00 horas.

Entrada liberada.

Con una programación que busca acercar la creación literaria a públicos de todas las edades y fortalecer la circulación de las publicaciones regionales, este sábado 21 de noviembre se realizará la tercera versión de la Fiesta del Libro 2026 en la Biblioteca Municipal de Concepción. La jornada, de acceso gratuito, contará con la participación de 27 editoriales y proyectos vinculados al mundo del libro y la lectura, además de escritores, ilustradores y diversas iniciativas de fomento lector.

Tras sus exitosas ediciones de abril y octubre, el encuentro vuelve a reunir a los distintos actores del ecosistema editorial del Biobío, consolidándose como un espacio de encuentro entre creadores y lectores, que contribuye a visibilizar la producción literaria regional y fortalecer las redes de colaboración.

La actividad es organizada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Biobío, en conjunto con el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y la Biblioteca Municipal de Concepción.

La seremi de las Culturas, Carolina Tapia, señaló que “esta tercera versión es parte de un trabajo sostenido que hemos desarrollado durante todo el año para fortalecer la industria editorial del Biobío y el ecosistema del libro y la lectura. Queremos generar espacios de circulación, articular redes y dar continuidad a este impulso. Tendremos talleres, conversatorios, lanzamientos y actividades para niños, niñas y adolescentes, todas gratuitas. Invitamos a las familias a disfrutar de esta fiesta y encontrarse con la cultura y la creación de nuestra región”.

Entre los participantes estarán Ediciones UBB, Ediciones Escaparate, Ediciones Cepas, Ediciones UCSC, Mocha Editores, NovenoSur Editorial, Ediciones Orlando, Dostercios Editorial, Amukan Editorial, Almacén Editorial, Ediciones La Balandra Poética, Vísceras Editorial, Editorial Gato de Trapo, Editorial Anokanay, Ediciones Inafül, Adynata, Editorial CEP, Libros de Nébula, Pudú Juegos, Creaciones Manantial, Sapos y Culebras Editorial, Editorial Mujeres de Letras, 303, Amortajada, Soma Publicaciones, Cooperativa Editoriales Fiofio y Editorial Confinsur. Se sumarán la Librería Marta Brunet y los ilustradores Carlos Vergara Rivera, Calle Líos, Xiomara Montecinos, Pipe Oliva, Paula Martínez, Angela Rabanal y Zobajo Cómics.

Para Andrés Salgado, editor general de Revista Amortajada, estos encuentros representan una oportunidad concreta para visibilizar el trabajo de las editoriales independientes. “Estas instancias son fundamentales para la distribución y difusión de las editoriales regionales, muchas de ellas autogestionadas y con propuestas muy particulares. Permiten conectar a escritores, editoriales y lectores, generando redes y nuevas oportunidades. Las versiones anteriores han tenido una muy buena convocatoria y esperamos que esta tercera edición siga creciendo”.

Libros, talleres y encuentros durante todo el día

La programación comenzará a las 10:00 horas con dos talleres del Festival Monitos, dedicados al diseño y creación de personajes, a cargo de Luna Vargas y Fernanda Gandares. También se realizarán talleres de origami y tarjetas pop up navideñas, dirigidos por Carol Vallejos, junto a diversas actividades que invitan a explorar la ilustración, la creatividad y la lectura.

Carol Vallejos, directora de Editorial Gato de Trapo, destacó que “es muy motivador ver cómo los niños y sus padres participan juntos, desarrollan su imaginación y generan una conexión con los libros y el arte. En esta oportunidad tendremos talleres de origami y tarjetas pop up, donde queremos incentivar la creatividad y recuperar el valor de escribir mensajes y compartir algo hecho con nuestras propias manos”.

Durante la jornada funcionará un rincón infantil con animaciones lectoras, además de juegos de mesa con Pudú Juegos, un espacio de trueque de libros del proyecto Caleta de Libros y la participación de los bibliomóviles del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y Fundación Cepas.

La programación literaria incluirá la presentación de la edición conmemorativa de Estirpe, con Alejandro Concha; el poemario Las bodas del cordero, de Ingrid Odgers; y la revista Mocha Mar, con Iván Monsalves. También se realizará el lanzamiento del juego Mawida y el conversatorio Sabor, saber y memoria, dedicado a los vínculos entre gastronomía, identidad y patrimonio.

Por la tarde se desarrollarán charlas sobre ilustración y la industria de los libros infantiles, además de un conversatorio por los diez años de Editorial Mujeres de Letras. La poesía estará presente con lecturas de autoras regionales y de Ediciones La Balandra Poética, mientras que el encuentro Órbitas discontinuas: Editorialidad independiente en el Biobío abordará los desafíos y experiencias del sector. La jornada culminará con la acción performática colectiva “Lo personal es político”, dirigida por Ingrid Fierro.

El director de la Biblioteca Municipal de Concepción, Boris Márquez, relevó la importancia de abrir este espacio a la creación regional y al desarrollo de la economía asociada al libro. “Somos el corazón de la literatura penquista y queremos que este espacio sea un punto de encuentro para nuestros creadores. Detrás de cada libro hay autores, diseñadores, correctores e ilustradores que necesitan el apoyo de la comunidad. La literatura también es economía local, por eso invitamos a las familias a participar y apoyar a nuestras editoriales. Qué mejor que regalar un libro, que es una puerta abierta a muchos mundos”.