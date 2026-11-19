La ANFP tiene nuevo presidente. Jorge Uauy se impuso en las elecciones de este jueves con 27 votos y asumirá la conducción del fútbol chileno, tras vencer a Jorge Yunge, quien obtuvo 14 preferencias. El proceso también incluyó votos nulos y en blanco.

El extimonel de Palestino encabeza la lista “Unidos por el cambio”, que está integrada por Juan Tagle como vicepresidente, Jorge Contador como secretario y Diego Livingstone como tesorero. En la nueva mesa directiva también estarán Ignacio Mehech (Cobreloa), Karina Mazu (Deportes Recoleta) y Eduardo Ramírez (Deportes Iquique) como directores.

La elección marca el inicio de una nueva administración en la ANFP, cuyo mandato está previsto desde enero del próximo año hasta 2030. Al término de ese período, Uauy podrá optar a la reelección por otros cuatro años.

Jorge Uauy cuenta con una extensa trayectoria dirigencial ligada a Palestino. Su vínculo con el club comenzó en 1983, cuando ingresó como director y tesorero, y en 2017 asumió la presidencia de la institución árabe.

Durante su gestión, Palestino tuvo presencia en competiciones internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, además de conquistar la Copa Chile en 2018.

Entre las principales propuestas de Uauy para su administración está la realización de una auditoría integral a la ANFP durante sus primeros 100 días de gestión. La iniciativa contempla revisar las cuentas del organismo, evaluar los principales cargos ejecutivos y analizar la estructura administrativa.

Otro de los ejes de su proyecto apunta a modificar la relación entre la asociación y sus clubes afiliados, mediante la creación de una Gerencia de Clubes. Esta área buscaría entregar apoyo permanente a las instituciones, contribuir a mejorar sus administraciones y desarrollar herramientas para fortalecer su funcionamiento.

En materia económica, el nuevo timonel pretende impulsar nuevas fuentes de ingresos para los equipos a través de negocios, patrocinios, licencias, contenidos digitales y acuerdos comerciales, con el objetivo de aumentar los recursos de las instituciones.

Su propuesta también considera modernizar los mecanismos de control financiero de los clubes.

Por otro lado, la situación de la Segunda División también forma parte de las prioridades de Uauy. El dirigente buscará abordar los problemas económicos y deportivos que afectan a la categoría, mediante una solución de carácter estructural que permita mejorar las condiciones de sus clubes participantes.

En paralelo, su proyecto contempla establecer una planificación deportiva de largo plazo para la Selección Chilena, con el objetivo de recuperar la competitividad del combinado nacional y comenzar a proyectar el próximo ciclo mundialista. Dentro de ese escenario, también estará la búsqueda del próximo entrenador de La Roja.

El nuevo presidente de la ANFP ya había intentado llegar al sillón de Quilín ese mismo año, cuando postuló por primera vez al cargo, aunque cayó frente a la lista de Sebastián Moreno.

Ahora, con el respaldo de 27 votos, Uauy tendrá la tarea de liderar el organismo durante los próximos cuatro años, en una etapa que también contempla el proceso de separación entre la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile.

En paralelo, Pablo Milad continuará a cargo de la Federación, cuya principal tarea será concretar la separación de ambas entidades, proceso que tiene como objetivo definirse en noviembre del próximo año.