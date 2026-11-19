Rocío Douglas dirigía la XIII Bienal Internacional de Artes de Valparaíso cuando la Municipalidad le comunicó su salida sin explicarle los motivos, en pleno proceso de premiación y a meses del cierre, previsto para el 27 de febrero. La muestra había abierto el 23 de octubre en el Mercado Puerto, con cien obras seleccionadas y bajo el título “El derecho a la ciudad”. Una administración que invoca ese derecho y despide sin fundamento a quien lo programa tiene un problema de coherencia y de método.

Conviene separar dos asuntos. Que el municipio decida no renovar a una directora para la próxima versión es una facultad legítima, pues las bienales se renuevan, pero en este caso, la forma es indefendible. Un concurso en marcha, con artistas esperando el hito de premiación, es un compromiso público con terceros y no un asunto interno de personal. Desvincular a media ejecución, sin causa expresa, deja sin conducción a la Bienal en su punto más delicado y comunica a los participantes que las reglas pueden cambiar sin aviso. Si es que hubo faltas graves, correspondía documentarlas y decirlas. Si no las hubo, se debió esperar el término del evento 2026.

Integré la comisión de la Bienal 2024 y pude constatar que casi un tercio de las actas no se respetaba. Vi también que un funcionario a honorarios excedía de manera constante sus funciones y entorpecía el trabajo interno, e incluso se valió de textos curatoriales ajenos para armar el de la propia Bienal, sin sanción alguna. Ese año, además, el evento no se integró al Ministerio de las Culturas porque el alcalde de entonces no quería que el gobierno se apropiara de sus réditos. Fue una bienal hecha a pulso partidista, con operadores en lugar de profesionales especializados.

La diferencia entre un evento y una institución es la memoria, donde la institución sobrevive al cambio de direcciones y curadurías, cuando cuentan con actas que se cumplen, funciones delimitadas y sanciones. La Bienal de Valparaíso existe desde 1973 y “resistió” la dictadura cívico militar, como recordó la alcaldesa Camila Nieto en su inauguración. Sin embargo, se sigue administrando como evento, como un salón, y una de los ejemplos más visible es el público, pues el Mercado Puerto, pasada la inauguración, vuelve a ser un lugar al que casi nadie va, y eso es difícil de “perdonar” en una bienal internacional, más aún cuando el mismo municipio tiene un área de turismo que podría convertirla en motivo de viaje. Tampoco ayuda que el concurso, llamado internacional, se abriera solo a personas residentes con RUT activo.

El problema tampoco es aislado. El Parque Cultural de Valparaíso, otra institución y parte de la planificación bienal, tuvo en 2025 la renuncia de su directora, que habló de un fracaso institucional, y el despido de su jefe de programación, cuestionado en un comunicado firmado por más de cuatrocientas personas del medio. Cambian los nombres, repitiéndose el patrón de decisiones que se comunican tarde, mal o nunca, y que se explican después, las pocas veces que lo hacen.

Lo que corresponde ahora es que el municipio exponga públicamente los motivos, que garantice la integridad del fallo y del calendario, y que la Comisión de la Bienal, que reúne a las instituciones de la ciudad, sesione para resolver la continuidad. No se trata de defender a una persona, sino un procedimiento, pues la Bienal pertenece a la ciudad, no a quien ocupa el cargo de turno en la municipalidad.

Los proyectos ambiciosos de la gestión municipal fracasan, pero lo hacen con bombos y platillos, y esa escenografía de triunfo es parte del problema, porque mide el éxito por la inauguración y no por lo que ocurre después. Una bienal madura cuando despedir a su directora exige una razón y no basta una voluntad. Mientras eso no ocurra, cada versión será una ceremonia más.