Semanas Musicales de Frutillar

Frutillar, Región de los Lagos.

27 de enero al 4 de febrero.

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La actividad, organizada por la Corporación Cultural Semanas Musicales de Frutillar, junto a la Fuerza Aérea de Chile y la Universidad de Chile, ha consolidado a Frutillar como uno de los principales escenarios de la música docta en el país.

Uno de los ejes de la 59ª Temporada de los 18 conciertos de Semanas Musicales será el homenaje a Ludwig van Beethoven, a 200 años de su fallecimiento.

En este marco, tres de los nueve conciertos vespertinos estarán dedicados a la obra del compositor alemán, los que serán interpretados por agrupaciones de reconocida trayectoria. Se trata de la Orquesta de Cámara de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Orquesta y Coro Sinfónico de la Universidad de Concepción y la Orquesta Sinfónica de Copiapó.

La presencia de elencos nacionales en el horario vespertino se completará con la Orquesta Filarmónica del Lago Llanquihue, de Puerto Varas, lo que consolida la participación de agrupaciones de distintas regiones del país en el escenario a orillas del lago.

Sello internacional al mediodía

Los conciertos de mediodía, en tanto, mantendrán su marcado sello internacional, con solistas de Polonia (piano) y Japón (guitarra), además de dúos y agrupaciones integradas por músicos de Colombia, Estados Unidos, Venezuela, Brasil y Chile.

Los formatos irán desde solistas hasta cuartetos, con instrumentos tan variados como piano, guitarra, cuerdas, voz, flauta, fagot, clarinete y trombones, en distintas combinaciones.

Extensión y encuentros culturales

La programación se complementará con conciertos de extensión en las comunas de La Unión, Osorno, Río Negro, Puerto Octay, Frutillar, Fresia, Llanquihue, Los Muermos, Puerto Montt, Hornopirén y Castro, los que serán protagonizados por los mismos músicos profesionales de primer nivel que se presentan en los conciertos de mediodía.

A eso se suman encuentros culturales en distintas expresiones artísticas, que acercarán la experiencia del festival a nuestro público tradicional, y a las personas que asisten por primera vez.