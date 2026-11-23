Pianista de jazz Brad Mehldau en Teatro Nescafé de las Artes

Teatro Nescafé de las Artes, Manuel Montt 032, Providencia,

Domingo 16 de mayo – 20:30 horas.

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El pianista estadounidense Brad Mehldau llegará al país junto al contrabajista Larry Grenadier y el baterista Marcus Gilmore para presentar un espectáculo que recorre su lenguaje propio y sus reconocidas relecturas de la música popular.

Con una carrera que abarca más de tres décadas, Brad Mehldau se ha consolidado como una de las figuras fundamentales del piano jazz contemporáneo. Su propuesta musical combina una profunda exploración armónica e improvisatoria con una particular sensibilidad melódica, dando forma a un lenguaje propio que ha influido en distintas generaciones de músicos.

Desde mediados de los años noventa, Mehldau comenzó a redefinir las posibilidades del formato de trío de piano, desarrollando una identidad musical que equilibra la introspección y el lirismo con la experimentación rítmica. Una búsqueda que quedó especialmente plasmada en la serie de discos The Art of the Trio, publicada entre 1996 y 2001, y que también abrió nuevas posibilidades para incorporar composiciones provenientes del rock y la música popular a su repertorio.

Entre sus interpretaciones más reconocidas se encuentran versiones de canciones como “Exit Music (For a Film)”, de Radiohead, y “River Man”, de Nick Drake, ejemplos de su capacidad para llevar composiciones de otros géneros hacia nuevos territorios de improvisación sin perder su esencia.

A lo largo de su trayectoria, el pianista ha desarrollado una extensa discografía que incluye proyectos solistas, colaboraciones con destacados músicos y exploraciones que cruzan el jazz con la música clásica y experimental. Trabajos como Largo (2002), Finding Gabriel (2019), ganador del Grammy, y Jacob’s Ladder (2022) dan cuenta de una inquietud artística que se mantiene en constante evolución.