Convocatoria al Premio Atenea 2026 al Mejor Libro de Poesía

Hasta el 31 de diciembre.

Bases AQUÍ.

Consultas al correo electrónico revista_atenea@udec.cl.

La revista Atenea de la Universidad de Concepción abrió la convocatoria al Premio Atenea 2026, que en esta oportunidad reconocerá el mejor libro de poesía publicado durante los años 2024 y 2025.

El Premio, de reconocido prestigio nacional e internacional, busca distinguir la creación poética de escritoras y escritores chilenos, así como de autoras y autores extranjeros con residencia definitiva en Chile, de acuerdo con los requisitos establecidos en las bases del concurso.

La directora de la revista, María Luisa Martínez, comentó que “la última vez que se premió al mejor libro de poesía fue en 2021, cuando el libro Santo Oficio de Rosabetty Muñoz resultó ganador. El Premio Atenea espera contar en esta oportunidad con una amplia participación y con una obra ganadora que sea merecedora de ocupar el lugar destacado en el que se incluyen autores como Efraín Barquero, Enrique Lihn, Gonzalo Rojas, Tomás Harris y Omar Lara dentro de la nómina de ganadores. La poesía siempre ha concitado un interés particular en Chile y creemos que en esta ocasión, en que se celebra y premia al mejor libro de poesía publicado durante los dos últimos años, ocurrirá lo mismo».

El Premio Atenea, que consistirá en un diploma de honor y cinco mil dólares, constituye uno de los reconocimientos impulsados por la Universidad de Concepción para destacar la producción intelectual y literaria. En esta nueva convocatoria, el jurado tendrá la responsabilidad de evaluar las obras postuladas y determinar aquella que, según criterios consensuados por el jurado, posea los méritos para ser merecedora de este galardón.

Por su parte, la rectora de la Universidad de Concepción, Jacqueline Sepúlveda Carreño, destacó la importancia de mantener instancias de reconocimiento a la creación literaria y su contribución a la cultura.

“Como Universidad, tenemos la responsabilidad de contribuir al reconocimiento de la creación literaria y de quienes, a través de sus obras, enriquecen nuestra cultura. El Premio Atenea es una forma concreta de mantener ese compromiso y de proyectar la literatura como parte fundamental de la vida cultural del país. La literatura, y en particular la poesía, nos permite transitar por el universo de sus autores, conectar con sus emociones y comprender desde dónde retratan a nuestra sociedad y cómo conciben la experiencia humana”.

Premio Atenea 2026: reconocimiento a la creación poética

Las publicaciones deberán presentarse en seis ejemplares impresos, por las editoriales o por sus respectivos autores y autoras, hasta el 31 de diciembre de 2026, en la Secretaría General de la Universidad de Concepción, ubicada en Víctor Lamas 1290, Concepción. El sobre deberá indicar “Postulación Premio Atenea 2026».

El concurso también contempla la participación de obras escritas en coautoría, con un máximo de dos autores o autoras. En estos casos, se deberá adjuntar una carta firmada por cada participante, manifestando su consentimiento para la postulación y designando a la persona facultada para recibir el reconocimiento, en caso de resultar ganadora la obra.

De acuerdo con el reglamento vigente, el jurado será presidido por la Rectora de la Universidad de Concepción, Jacqueline Sepúlveda; y además lo integrarán el director de Extensión, Fernando Venegas Espinoza; la directora de la revista Atenea, María Luisa Martínez; y dos académicos o académicas externos a la Universidad, de reconocido prestigio en el área de la literatura.

La instancia tendrá a su cargo la revisión de las postulaciones, la verificación del cumplimiento de los requisitos y la determinación de la obra ganadora. Su resolución deberá ser fundamentada y tendrá carácter inapelable.

Asimismo, las bases contemplan una comisión de búsqueda de obras que funcionará internamente, conforme a lo establecido en el decreto vigente 2004-140.

La sesión en que se definirá el resultado del concurso se realizará durante abril o mayo de 2027, mientras que la ceremonia de premiación tendrá lugar el mes siguiente.