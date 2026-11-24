Filme “Asteroide 2518” en Viña del Mar

Cine Mark Marina Arauco, Viña del Mar



Jueves 26 de noviembre – 20:00 horas.

Entradas AQUÍ.

Un asteroide lleva su nombre, pero casi nadie sabe quién fue Federico Rutllant. Su bisnieta, la cineasta Amanda Rutllant, se propuso cambiar eso y convertir ese olvido en una película. Asteroide 2518 tendrá su estreno mundial dentro del Festival Internacional de Cine de Viña del Mar (FICViña).

Federico fue uno de los fundadores del Observatorio Interamericano Cerro Tololo y ayudó a poner a Chile en el mapa de la astronomía mundial. Amanda heredó de él la obsesión por los grandes proyectos, y este le tomó mucho tiempo. Entonces entre medio le llegó una enfermedad autoinmune y, como dice la sinopsis: Amanda quería contar la historia de su bisabuelo astrofísico, pero una enfermedad autoinmune le recuerda que el universo tiene sus propios planes.

Lo que ocurre a partir de ahí no sigue una línea recta. Asteroide 2518 es un documental autobiográfico, rizomático y por momentos humorístico. Combina entrevistas, animaciones, imágenes de archivo y la voz en off de Federico y de Amanda en diálogo. Salta de las relaciones familiares a las dificultades de hacer cine, y de los telescopios al cuerpo, sin pedir permiso.

El norte es el escenario de todo esto, y es un norte doble. Es el norte físico de la región de Coquimbo, donde se levanta el Observatorio Cerro Tololo, y es también un norte figurado, el de las estrellas, de los sueños que quizás nunca veamos llegar a puerto.

Diez años de trabajo y un equipo de primer nivel acompañaron este recorrido, que incluye al connotado astrofísico chileno José Maza Sancho, Premio Nacional de Ciencias.

Hay una última coincidencia. Federico pasó sus últimos días en Viña del Mar, y es ahí donde su bisnieta mostrará por primera vez la película que lo trae de vuelta.

Sobre la directora. Amanda Rutllant es documentalista chileno-brasileña, magíster en Sociología y creadora de contenido. Ha trabajado como consultora para el PNUD y FLACSO, y sus cortometrajes han participado en festivales como ARICADOCS y FIDOCS. Es socia activa de Varias Audiovisual, vive con la enfermedad de Crohn, integra el directorio de la Fundación Carlos Quintana Crohn Colitis Chile y es activista por los derechos de las personas con condiciones crónicas de salud.

Trayectoria del proyecto. Asteroide 2518 obtuvo el premio especial del jurado en LABEX Argentina y los incentivos de Arica Nativa 2019, BoliviaLAB 2021 y SAPCINE 2021. Participó en el showcase de Chile del Docs in Progress de Cannes Docs 2022 y cuenta con el apoyo del Fondo de Fomento Audiovisual, los Observatorios Europeos del Sur y el Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile.