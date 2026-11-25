Celebración de 20 años del Instituto de Ecología y Biodiversidad

Centro Cultural Palacio La Moneda, Plaza de la Ciudadanía 26, Santiago.

Jueves 26 de noviembre – 08:00 a 13:00 horas.

Programa completo AQUÍ.

El Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) conmemorará sus 20 años de trayectoria con una jornada dedicada a celebrar dos décadas de investigación científica, colaboración y contribución al conocimiento y conservación de la biodiversidad de Chile.

Desde su creación, en 2006, el IEB se ha consolidado como una red de investigación que reúne a científicas y científicos de distintas universidades, contribuyendo a la formación de cientos de investigadores y a la generación de conocimiento de frontera para su transferencia a diversos sectores de la sociedad. Bajo la dirección actual de Aníbal Pauchard y con financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), es actualmente uno de los centros de excelencia de Chile con mayor trayectoria en el país.

La conmemoración se realizará este jueves 26 de noviembre en el Centro Cultural Palacio La Moneda, y comenzará con un recorrido por la historia del instituto, sus fundadores y proyecciones, junto con el lanzamiento del libro IEB 20 años. Esta publicación reúne los principales hitos de dos décadas de historia del Instituto, y será entregada a todas y todos los asistentes registrados en el evento.

El programa continuará con la charla magistral de la Dra. Patricia Balvanera, investigadora del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de México, titulada: “La crisis de biodiversidad, importancia de la evidencia científica y enfoque socio-ecológico para la toma de decisiones”.

Posteriormente, se desarrollará el panel “¿Cómo integrar la ciencia en el desarrollo de Chile?”, que reunirá a Balvanera; Martín Becker, del Ministerio del Medio Ambiente; Mary Kalin, Premio Nacional de Ciencias e investigadora del IEB; Luz Didier, representante de la SOFOFA; y Estela Nahuelpan, de la Comunidad Lafkenche Mateo Nahuelpan. La conversación será moderada por Olga Barbosa, directora alterna del IEB.

Ciencia y biodiversidad a través de experiencias

La jornada también permitirá conocer el trabajo científico del instituto mediante una muestra de paneles y stands de sus distintas líneas de investigación. Entre las experiencias habrá cámaras trampa utilizadas para el monitoreo de fauna y estaciones que mostrarán cómo se obtienen, digitalizan y procesan imágenes para la investigación científica.

Se exhibirán muestras de ambientes de turberas, ecosistemas muy relevantes por sus funciones ecológicas. También habrá muestras de suelo e instrumentos como una cámara de flujo, que permite estudiar el intercambio de gases entre el suelo y la atmósfera, además de demostraciones sobre la respiración del suelo.

Otras experiencias acercarán al público al estudio de especies invasoras, la investigación en ecosistemas terrestres y sistemas productivos, incluyendo iniciativas vinculadas a la producción del vino. Se sumarán espacios de divulgación y transferencia de conocimientos, con publicaciones, materiales y herramientas para conectar la investigación con distintos actores de la sociedad.

La muestra incluirá, además, gran parte de la producción editorial del IEB, con libros dedicados a la educación ambiental y divulgación de los ecosistemas y el patrimonio biocultural de Chile.

Durante la tarde, desde las 14:30 horas, estudiantes y postdoctorantes de los distintos programas y laboratorios del IEB presentarán sus trabajos mediante presentaciones y una exhibición de pósteres científicos. Este espacio permitirá conocer el trabajo de las nuevas generaciones de científicas y científicos.

Hasta la fecha, más de 200 representantes de la academia, universidades, el sector público y empresarial han confirmado su asistencia, reflejando los vínculos y alianzas de colaboración que el IEB ha construido a lo largo de su trayectoria.

“La celebración de los 20 años del IEB es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra trayectoria, reconocer lo que hemos hecho bien e identificar aquello que podemos mejorar, proyectándonos hacia el futuro como una comunidad diversa que genera ciencia de frontera en ecología y biodiversidad. También es una instancia para compartir nuestro trabajo con distintos sectores de la sociedad, fortalecer alianzas y estrechar vínculos, algo fundamental para aportar desde la ciencia a la toma de decisiones y a los grandes desafíos que enfrentamos ante la crisis de biodiversidad y ambiental”, destaca Aníbal Pauchard, director del IEB y académico de la Universidad de Concepción.

Ciencia en red: dos décadas de investigación y colaboración

Los orígenes del IEB se remontan a 1999, cuando Mary Kalin y Juan Armesto impulsaron el Núcleo Milenio de Ecología y Biodiversidad, iniciativa que sentó las bases para la creación del instituto en 2006. Concebido desde sus inicios como una red para conectar capacidades científicas y trascender los límites de las instituciones individuales, contó con once investigadores fundadores.

Dos décadas después, el IEB reúne a investigadores de universidades como la Universidad de Concepción, Universidad de Chile, Universidad de La Serena, Pontificia Universidad Católica de Chile, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Austral de Chile, Universidad de Los Lagos, Universidad Andrés Bello, Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad de Santiago de Chile, Universidad de Talca, y la Universidad Santo Tomás.

Actualmente, el centro organiza su trabajo en cuatro programas de investigación dedicados al estado y las tendencias de la biodiversidad; los ecosistemas y sus contribuciones a las personas; los factores de cambio ambiental; y la relación entre conservación y bienestar humano. A ellos se suman iniciativas integrativas como BIODATA, la Red Chilena de Estudios Socioecológicos de Largo Plazo (LTSER), el Programa de Conservación en Agroecosistemas y el Laboratorio de Invasiones Biológicas, que articulan investigación, monitoreo, datos y aplicación del conocimiento.

El IEB cuenta, además, con diversas iniciativas de educación ambiental y vinculación territorial, orientadas a fortalecer la conexión entre la investigación científica, los territorios y la sociedad, promoviendo la valoración y conocimiento de nuestra biodiversidad. Éstas se desarrollan, principalmente, en la Región de Coquimbo, Metropolitana, Biobío, Chiloé y Magallanes.

En estas dos décadas, más de 530 estudiantes e investigadores en formación han pasado por los programas del IEB. Entre ellos se cuentan 66 becas de magíster y doctorado, 97 postdoctorados y 138 becas de verano para estudiantes de pregrado. Su producción científica también ha crecido sostenidamente: entre 2006 y 2015 obtuvo más de 1500 artículos científicos publicados -incluyendo revistas de alto impacto como Nature y Science- además de libros, capítulos y publicaciones especializadas, varios de ellos con alta citación internacional.

Ciencia para responder a los desafíos del país

Esta trayectoria refleja también la evolución del quehacer científico del IEB y su esfuerzo por conectar la generación de conocimiento con las necesidades ambientales y sociales del país y la agenda global, como la pérdida de biodiversidad y el cambio climático.

“Con el paso del tiempo el IEB ha ido cada vez más trabajando en hacer ciencia relevante para la sociedad. No se ha perdido la ciencia básica, sino que se han logrado unir ambas miradas, lo que es muy importante”, destaca la Dra. Mary Kalin, una de las fundadoras del instituto.

“Nos interesa realizar ciencia que contribuya a un desarrollo sustentable y proteja tanto el bienestar humano como la biodiversidad. Queremos seguir desarrollando investigación al servicio del país, y el gran desafío estará en poder navegar, entender y compatibilizar nuestro trabajo con los cambios sociales que se están presentando”, complementa Aníbal Pauchard, director del Centro Basal IEB.

En este escenario, uno de los principales desafíos es fortalecer el vínculo entre la investigación y los distintos sectores de la sociedad, para que la evidencia científica pueda contribuir oportunamente a las decisiones que afectan a los ecosistemas y las personas.

“Frente a problemas tan dinámicos como la pérdida de biodiversidad o el cambio climático, el desafío para instituciones como el IEB es poner la mejor evidencia científica disponible al servicio de las decisiones públicas y privadas. Eso requiere construir una relación mucho más fluida entre la investigación, las políticas públicas, los territorios, las comunidades y el sector productivo, de manera que el conocimiento pueda incorporarse de forma oportuna y adaptativa”, destaca Olga Barbosa, directora alterna del Centro.