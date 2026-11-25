Cineconcierto gratuito de “El leopardo” en Parque San Borja

Parque San Borja, Metro UC.

Viernes 27 de noviembre – 20:30 horas.

Entrada liberada.

Como parte de las actividades de conmemoración de un nuevo Día del Cine Chileno, la Cineteca Nacional de Chile realizará una función gratuita al aire libre de “El Leopardo” (1926), película silente de Alfredo Llorente que este año cumple un siglo desde su realización. La exhibición tendrá lugar este viernes 27 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Parque San Borja, y contará con una musicalización en vivo compuesta por Alekos Vuskovic e interpretada por un ensamble dirigido por Virginia Vergara.

La actividad propone una experiencia que combina cine, música en vivo y espacio público, permitiendo a la ciudadanía encontrarse con una obra fundamental del período silente del cine chileno. “El Leopardo” es un western criollo en el que los cowboys son reemplazados por huasos que deben defenderse de las fechorías de un bandido que asola la comarca. La película fue encontrada en estado de abandono y posteriormente restaurada por la Fundación Chilena de las Imágenes en Movimiento, contribuyendo a su preservación y a la posibilidad de que nuevas generaciones puedan conocerla.

“Para la Cineteca Nacional es fundamental que el patrimonio audiovisual no se quede únicamente en nuestros archivos o en las salas de exhibición habituales, sino que pueda encontrarse con las personas en distintos espacios y territorios. Llevar una película como ‘El Leopardo’ a un parque, con música interpretada en vivo, es una forma de acercar la historia del cine chileno a nuevos públicos y de compartir nuestro patrimonio como una experiencia colectiva”, señala Marcelo Morales, director de la Cineteca Nacional de Chile.

La conmemoración también contempla otras actividades en la sala de cine de la Cineteca Nacional. El mismo 27 de noviembre, a las 11:00 horas, se realizará una función de Noticiarios Chile al día, dirigida a escolares. El sábado 28 se exhibirán dos películas fundamentales del cine nacional: “La frontera” (Ricardo Larraín, 1991, 118 min), a las 15:00 horas, y “A la sombra del sol” (Pablo Perelman y Silvio Caiozzi, 1974, 70 min), a las 18:00 horas. La entrada es liberada.

El Día del Cine Chileno se conmemora cada 29 de noviembre en recuerdo de los cineastas Carmen Bueno y Jorge Müller. La fecha constituye una instancia para reconocer la memoria de ambos realizadores y destacar el aporte de quienes han contribuido al desarrollo del cine nacional.