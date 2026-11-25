Cuarto Festival de Guitarra de Quintay

Capilla San Pedro, Plaza de la Caleta de Quintay, Región de Valparaíso.

Viernes 27 y domingo 28 de noviembre – 19:30 horas.

En Quintay se darán cita destacados intérpretes de la guitarra este fin de semana en un programa de música clásica y arreglos para música popular, poesía y canto lírico.

El festival surgió de la visión del guitarrista, escritor y doctor en neurociencia Alejandro Arroyo para reunir a grandes intérpretes y a los luthier de la zona.

Con el respaldo de las comunidades de Quintay, Santa Augusta y Tunquén el festival celebra este año la cuarta versión del evento que se realiza en la Capilla San Pedro ubicada a un costado de la plaza de la Caleta de Quintay el viernes 27 y sábado 28 de noviembre de 2026 as las 19:30 h

El Festival de Guitarra de Quintay es una producción de la Corporación Cultural de Quintay que además mantiene una orquesta de cuerdas infantil en la escuela local, un concierto de navidad y otro de Semana Santa y una Feria de Arte y Artesanía cada año entre otras actividades.

PROGRAMA

Viernes 27, 19:30

Pedro Tironi Rodó, joven intérprete, descubierto en la versión del año pasado del Festival, es guitarrista clásico y docente chileno que desarrolla su carrera entre la interpretación de música docta para guitarra solista y dúo de guitarras, la formación superior en Europa y la pedagogía musical en Chile y el extranjero. Realizó estudios avanzados en interpretación musical en la Escola Superior de Música de Catalunya en Barcelona, España,

Margarita Zegers Aldunate (guitarra clásica) y Cecilia Castro de la Barra (voz) forman un dúo musical chileno dedicado a la interpretación de poesía chilena musicalizada, canción antigua española y música latinoamericana de raíz folclórica y académica.

Margarita (Mara) Zegers Aldunate es guitarrista clásica titulada en la Pontificia Universidad Católica de Chile, con estudios de perfeccionamiento en Londres junto al compositor y guitarrista John W. Duarte. Además de este dúo, integra la agrupación de guitarras Trío del Sur y el dúo Intermezzo.

Cecilia Castro de la Barra. Cantante chilena con trayectoria profesional desde 1984, reconocida por ganar la competencia de Martes 13 y representar a Chile en el Festival OTI (1988) y el Festival de Viña del Mar (2002). Lidera además la agrupación vocal e instrumental Cecilia Castro y Grupo.

Sábado 28, 19:30

Ébano Dúo, formado por Tita Avendaño Brandeis, guitarrista clásica chilena e ilustradora con trayectoria internacional en escenarios de Barcelona, Río de Janeiro y Santiago. Como solista, publicó el álbum Música Latinoamericana para Guitarra y mantiene registros audiovisuales en su canal de youtube y

María Luz López Zendejas. Guitarrista clásica chilena con extensa experiencia en interpretación y formación artística, cofundadora de este proyecto.

Martín Pino Rodríguez.

El repertorio del guitarrista clásico chileno Martín Pino Rodríguez se especializa en música latinoamericana, arreglos de música chilena continental e insular y obras académicas desde el Renacimiento hasta el período contemporáneo. Formado en el Conservatorio Luigi Cherubini de Florencia (Italia), desarrolla tanto la interpretación solista como la transcripción para guitarra. Maestros de la guitarra latinoamericana. Interpreta obras fundamentales de Leo Brouwer, Heitor Villa-Lobos, Antonio Lauro, Eduardo Falú y Egberto Gismonti

Catalina Arancibia, soprano

El repertorio de la soprano chilena Catalina Arancibia abarca principalmente música lírica, de cámara, repertorio barroco, ópera y canciones de arte en múltiples idiomas, incluyendo italiano, francés, alemán, español y portugués. Suele interpretar estas obras en recitales de canto y piano junto a la pianista Constanza López y en agrupaciones como el dúo Per Suonare in due. Sus interpretaciones en los Festivales de Guitarra de Quintay han sido fundamentales para el éxito del evento.

Dúo La Mura-Arroyo

Dúo La Mura-Arroyo, integrado por los guitarristas chilenos Adrián La Mura Jobet y Alejandro Arroyo Ríos, se centra en el clasicismo europeo original para dos guitarras, transcripciones del barroco y obras de raíz folclórica chilena y latinoamericana. Formado en 1983 bajo la dirección del maestro Enzo La Mura, el dúo utiliza guitarras de concierto de seis y diez cuerdas. En esta ocasión presentarán el arreglo a dos guitarras de “Te Recuerdo Amanda” de Víctor Jara.

Alejandro Arroyo Ríos. Guitarrista clásico, compositor y médico chileno, perfeccionado junto a Narciso Yepes en el uso de la guitarra de concierto de diez cuerdas.

Adrián La Mura Jobet. Concertista de guitarra clásica formado desde la infancia por su padre Enzo La Mura. Es reconocido internacionalmente por poseer el Récord Guinness al concierto de guitarra más largo del mundo (alcanzando 33 horas continuas en Temuco) y por su labor de difusión del folclore nortino y chilote.