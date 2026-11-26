Exposición “Imágenes que per DURAN”

Central Clasista, Concha y Toro 42A, Plaza Libertad de Prensa, Santiago.

Inauguración: sábado 28 de noviembre – 17:00 horas.

Fotógrafo de prensa, de calle, de “golpes noticiosos”, portadas, no solo en Chile, sino también en muchos otros países, como Francia, Colombia, Estados Unidos, José Durán, “El Pepe”, inaugura una muestra de más de un centenar de fotografías.

La mayoría de ellas reflejan su quehacer desde tiempos de la dictadura, cuando fue corresponsal fotográfico en Chile de la agencia France Press.

Testigo comprometido de lo que ha vivido, sus imágenes denuncian la violencia de la represión, el dolor, la búsqueda y el reclamo de los familiares de desaparecidos y ejecutados políticos, así como de distintas organizaciones, protestas populares y acciones de resistencia.

Se autodefine como “fotógrafo de derechos humanos”, fotoactivista; refresca con esta muestra una memoria de lucha y rebeldía, que porfía también y especialmente hoy para perdurar y darse a conocer.

Esto, con imágenes, por ejemplo, de la propaganda armada del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), del cuerpo baleado del ex agente de la de la dictadura Roberto Fuentes Morrison, conocido como “El Wally”, miembro del comando conjunto, en las afueras de su casa en la Villa Frei, el 9 de junio de 1989, por militantes del FPMR, parte de la Campaña contra la Impunidad de esa organización, la gran y emblemática concentración del Parque O`Higgins, del 18 de noviembre de 1983; la visita del Papa Juan Pablo II a Chile, entre otras. Además de estas fotografías tomadas con el apremio de la represión y lo clandestino, la muestra exhibirá imágenes del estallido social y de Temuicuicui.

El fotógrafo, nacido en Nueva Imperial, llegó a Santiago en la década de los sesenta. Tuvo varios empleos antes de trabajar de “junior” en la agencia France Press. Allí estaba el 11 de septiembre de 1973 y continuó hasta que los tiempos, vocación y circunstancias se aunaron con la llegada de la sección de fotografías a la agencia, para aprender y convertirse en un fotógrafo que supo estar donde se encontraban las imágenes más noticiosas e impactantes, aquellas que, en la primera plana de muchos periódicos, recorrieron el mundo.

Su trabajo será exhibido después en distintos territorios, como la Radio Primero de Mayo, en La Victoria, el espacio Trenza la Río, en la Juan Antonio Ríos, Villa Francia y Pudahuel.