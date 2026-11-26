Festival Internacional de Cine de Ovalle

Teatro Municipal de Ovalle, Carmen 252, Ovalle.

Hasta el sábado 28 de noviembre.

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Durante más de dos décadas, el Festival Internacional de Cine de Ovalle (FIC Ovalle) se ha consolidado como un pilar fundamental para la democratización de la cultura y el fomento audiovisual en el norte de Chile, y este año regresa con su 22ª edición, que se desarrolla entre el 25 y el 28 de noviembre en el Teatro Municipal de Ovalle, con acceso completamente gratuito para toda la comunidad.

Bajo el lema “Territorio y Futuro”, la versión 2026 reafirma el compromiso del festival por descentralizar el acceso al séptimo arte en la provincia del Limarí y la Región de Coquimbo, convirtiendo sus salas en un punto de encuentro cercano entre realizadores, creadores y el público local, al tiempo que impulsa producciones con fuerte identidad territorial.

Un certamen producido por la Corporación Cultural Municipal de Ovalle y con financiamiento del Fondo de Cultura Tradicional Privado del Gobierno Regional de Coquimbo.

Al respecto, el alcalde y presidente de la Corporación Cultural Municipal de Ovalle, Héctor Vega Campusano, mencionó la importancia de estas instancias para la industria audiovisual y para el patrimonio cultural de la zona.

“El FIC Ovalle sigue apostando por abrir espacios reales para que las historias de nuestras regiones tengan pantalla y dialoguen directamente con la ciudadanía, un espacio vital para que el talento de los creadores de la Región de Coquimbo y de todo Chile pueda encontrarse con narrativas que están marcando el rumbo de la industria”, mencionó.

En tanto, el gobernador regional, Cristóbal Juliá de la Vega, destaca la trayectoria del FIC Ovalle.

“Que llegue a su edición número 22 demuestra una trayectoria cultural que debemos valorar y proyectar. Este encuentro abre espacios para realizadores que muchas veces no encuentran oportunidades en los grandes circuitos, y eso es fundamental para una región donde existe talento y mucho por mostrar. Como GORE Coquimbo, financiamos esta iniciativa porque queremos consolidar a Ovalle como un referente cultural del norte de Chile, apoyar a nuestros creadores y acercar gratuitamente el cine a las familias. La cultura también es desarrollo, genera oportunidades y fortalece la identidad de nuestra región”.

Para esta edición del certamen, FIC Ovalle 2026 definió una selección oficial compuesta por ocho producciones nacionales y regionales, distribuidas en tres líneas de competencia que abarcan tanto cortometrajes terminados como proyectos en desarrollo y largometrajes emergentes:

Categoría Territorio en Pantalla (Cortometrajes nacionales realizados fuera de la Región Metropolitana):

Garantía de por vida – Dir. Daniel Lobos Ovalle

Cuentos de fútbol, amor y COVID – Dir. Felipe Arredondo Andrade

Memoria de un desconocido – Dir. Mijael Milies García

Categoría Work in Progress (Cortometrajes regionales en etapa avanzada de realización):

Mamífera – Dir. Víctor Soto Castillo

La luna está pa’ robar sandías – Dir. Francisco Lafferte Peña

Sombras y luces – Dir. Sergio Olivares Contreras

Categoría Mirada Emergente (Largometrajes nacionales):

Sepultura en el Instituto Nacional: Labor Omnia Vincit – Dir. Álvaro Cariqueo Lavín

Ojos de agua: Liberar las aguas de Chile – Dir. Marion Esnault y Marcelo Lara

De esta forma, Ovalle Cultura invita a la ciudadanía a disfrutar de todas las funciones y actividades complementarias del 22° FIC Ovalle, todas con entrada liberada.

Los horarios de exhibición, actividades formativas y el detalle de la cartelera se encuentran disponibles en ovallecultura.cl.