Festival de Burocracia Creativa

Centro Cultural Gabriela Mistral, Sala A1, Alameda 227, Metro UC.

Lanzamiento: martes 1 de diciembre – 10:30 horas.

Inscripciones AQUÍ.

¿Puede un auto volar, un circuito de cables ayudar a escuchar como música las vibraciones de un árbol, o la contemplación del arte identificar puentes de diálogo? O algo más osado aún: ¿Qué pasaría si asociamos la capacidad de imaginar con la posibilidad de crear nuevas soluciones para la sociedad y su organización burocrática?

Esa es la invitación del Festival de Burocracia Creativa en América Latina que tendrá su lanzamiento el martes 1 de diciembre en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) de la mano de Charles Landry, su fundador.

La iniciativa busca construir una plataforma de intercambio de experiencias y desarrollo de nuevas capacidades para abordar los desafíos públicos.

El Festival es una iniciativa de Public Design UNIT, en alianza con CAF —Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe— como socio principal y GAM como sede y socio estratégico. Cuenta además con un comité transversal de autoridades y una red de

aliados nacionales e internacionales.

Su propósito es conectar a gobiernos, instituciones públicas, academia, empresas, cultura y sociedad civil para impulsar nuevas formas de colaboración entre sectores y territorios. Asimismo, persigue una mirada transdisciplinaria que permita sacar esta conversación a un espacio abierto, transversal y ciudadano.

Por qué el arte y otras disciplinas

El Festival parte de una convicción: la creatividad es un recurso público. Por eso convoca al arte, la ciencia, el diseño y la gestión en una misma conversación. Quienes miran las instituciones desde fuera suelen ver antes los problemas y las posibilidades, y esa mirada es la que el Festival quiere poner al servicio de quienes trabajan dentro de ellas.

“La idea de la burocracia creativa nace de algo simple. Durante años hablamos de creatividad en el diseño y en las artes, y dejamos fuera un enorme pedazo del mundo: la administración pública. Una burocracia creativa es una que nos protege sin paralizarnos y que renueva la confianza a través de la capacidad, la imaginación y el cuidado”, señala Charles Landry, creador del concepto de burocracia creativa y cofundador del Creative Bureaucracy Festival, quien abrirá el evento de lanzamiento.

De Berlín a América Latina

Nacido en Berlín, el Creative Bureaucracy Festival (CBF) celebra y conecta a quienes transforman las instituciones públicas.

“La creatividad en el sector público no consiste en eliminar reglas, sino en preguntarnos qué hacen posible y cómo podemos rediseñarlas. Necesitamos instituciones capaces de sostener lo común, pero también de adaptarse a los cambios y responder a problemas cada vez más complejos”, señala Nicolás Rebolledo, cofundador de Public Design UNIT y director del Festival.

La propuesta busca reconocer las capacidades que ya existen dentro de las instituciones y generar condiciones para que puedan colaborar, experimentar y responder mejor a problemas complejos.

Una agenda regional construida desde sus territorios

El 11 de noviembre de 2026 se constituyó un Comité Asesor de Alcaldes y Gobernadores, integrado por autoridades de distinto signo político, con el fin de vincular la agenda del encuentro con las necesidades concretas de los territorios.

En este comité participan hasta la fecha: Felipe Alessandri, alcalde de Lo Barnechea; Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú; Sacha Razmilic, alcalde de Antofagasta; Claudio Castro, alcalde de Renca; Ricardo Díaz, gobernador regional de Antofagasta; Camila Merino, alcaldesa de Vitacura; y Maximiliano Luksic, alcalde de Huechuraba.

El Comité busca también acercar las propuestas de innovación a quienes pueden impulsarlas desde la gestión pública. En esa línea, Juan Felipe López, co-fundador y director ejecutivo de Public Design UNIT, señala:

“La innovación pública no se sostiene solo con buenas ideas. Necesita conectar con las prioridades institucionales, construir alianzas y demostrar resultados concretos para generar cambios que perduren”.

Una red de aliados para la innovación pública

Además de los gobiernos locales y regionales representados en el Comité, el Festival cuenta con una red de aliados que reúne experiencias y capacidades en gestión pública, diseño e innovación. En Chile, la red incluye a la Universidad de Chile, a través de su Subdirección de Innovación Pública y Social; el Laboratorio de Innovación Pública (LIP) de la Pontificia Universidad Católica de Chile; y el Laboratorio de Gobierno del Ministerio de Hacienda, que participará en el lanzamiento.

A nivel internacional, se suman la Falling Walls Foundation, el Royal College of Art y States of Change.

“Nuestro propósito es crear una red de aliados nacionales y regionales que permitan generar un diálogo real y concreto sobre las intersecciones del arte, las industrias creativas y las burocracias estatales en sus distintos niveles”, señaló Trinidad Zaldivar, miembro del comité organizador del Festival.