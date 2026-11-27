Exposición sobre el Observatorio Vera C. Rubin en Planetario USACH

Planetario USACH, Alameda 3349, Estación Central.

El Planetario de la Universidad de Santiago de Chile y el Observatorio Vera C. Rubin inauguraron el mural Rubin: El Ojo Gigante del Cielo Austral en Planetario USACH.

La muestra interactiva invita a jugar, aprender y descubrir los secretos del Observatorio Vera C. Rubin.

A través de cuatro pantallas LED y espectaculares imágenes del Universo, el público de Planetario puede dimensionar el tamaño de la cámara del observatorio y el área del cielo que capturará de una forma lúdica y entretenida.

También niñas y niños podrán jugar a encontrar una galaxia espiral en medio de una impresionante fotografía del cosmos captada por el observatorio y ver una línea de tiempo de su construcción.

Con el Observatorio Rubin, la astronomía mundial entra en una nueva era con las imágenes más detalladas del cosmos jamás captadas.

Desde Chile, el Rubin cartografiará las profundidades del cielo austral cada tres noches durante los próximos 10 años, lo que dará como resultado una nítida imagen en movimiento del cosmos siempre cambiante que puede observarse en esa zona.

Todo gracias a su gigantesca cámara con una resolución de 3.200 megapíxeles, la más grande del mundo, y un espejo primario de 8,4 metros de diámetro.

Cada 30 segundos, el observatorio apuntará a una parte distinta del cielo, captando en una sola imagen un área equivalente a 45 lunas llenas. El resultado final será un catálogo de 20.000 millones de galaxias y 20.000 millones de estrellas.

Durante los próximos 10 años, el telescopio aprovechará su posición en el Cerro Pachón, al interior de la Región de Coquimbo, zona con uno de los cielos más oscuros de la Tierra, para realizar el estudio astronómico más ambicioso que cualquier instrumento científico haya hecho hasta ahora.

A partir de ese sondeo, las y los astrónomos esperan aprender sobre la misteriosa materia y energía oscura que componen el 95% del cosmos, realizar un catálogo del Sistema Solar y estudiar el Universo cambiante.

“Vera C. Rubin, la astrónoma estadounidense que da nombre al observatorio, descubrió pruebas de la existencia de materia oscura en la década del 70. Junto al Telescopio Espacial Nancy Grace Roman, son los primeros que llevan el nombre de una mujer. Otro hito de este gigante que revoluciona la astronomía mundial y que ahora llega a Planetario gracias a esta muestra gráfica permanente”, señaló Jacqueline Morey, Directora Ejecutiva de Planetario USACH.

Asimismo, Alejandra Voigt, Vicepresidenta de AURA en Chile, la Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía, destacó que “estamos muy orgullosos de que el Observatorio Rubin ya esté operando en nuestro país. Es una oportunidad maravillosa para despertar la curiosidad de los niños e inspirar nuevas vocaciones científicas. Con este mural educativo en el Planetario USACH queremos acercar Rubin a los estudiantes y las familias que lo visitan cada año, e invitar a los más pequeños a imaginar que algún día ellos también podrían ayudar a develar los misterios del Universo”.

“Visité por primera vez Planetario cuando tenía 11 años y no me imaginé que algún día podría llegar a ser astrónoma. Era de Coyhaique y nunca jamás me olvidé de mi primera visita al Planetario. Fue como si hubiera ido al espacio, o sea, me creí astronauta por un día. Los invito también a creerse astronauta o astrónoma por un día y visualizar un futuro en el que ustedes también puedan ser parte de este conocimiento”, agregó Alejandra Voigt.

El mural Rubin: El Ojo más Grande del Cielo Austral forma parte de las exposiciones gráficas permanentes que se exhiben en el primer piso de Planetario USACH (Alameda 3349). Por la compra de una entrada a una película de Planetario USACH, el público lo puede observar antes o después de las funciones inmersivas de fin de semana.