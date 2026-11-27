Presentación del libro “La cama también es política”

Sede de Federación de Cooperativas TRASOL, Vicuña Mackenna 636, Santiago.

Sábado 28 de noviembre – 19:00 horas.

El libro de Carmen Baría Cárdenas de Curaco de Vélez, en la isla de Chiloé, fue publicado por editorial Quimantú.

“Desde su propio título propone mirar de otra manera aquello que hemos aprendido a considerar privado. Porque la cama parece estar lejos del mundo, pero también puede convertirse en territorio”, señala la reseña editorial.

La obra será presentada por Carmen Barría, Francisca Fernández, Jessica Valladares y el poeta Mauricio Torres.