Queen sinfónico en Teatro Municipal de Santiago

Teatro Municipal de Santiago, Agustinas 794, Santiago.

8 de diciembre – 19:00 horas.

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Los himnos de la banda británica cobrarán una nueva dimensión sonora en Queen sinfónico, un concierto que reunirá al Coro del Teatro Municipal de Santiago, una orquesta, una banda de rock y un solista bajo la dirección de Eduardo Gajardo Schmidlin. La iniciativa es organizada por dos sindicatos del recinto y busca recaudar fondos para ambas organizaciones.

¿Qué ocurre cuando las guitarras de Queen se encuentran con la potencia de una orquesta y las armonías de un coro lírico? Esa es la apuesta de Queen sinfónico, espectáculo que reunirá a 90 artistas sobre el escenario del Teatro Municipal de Santiago para reinterpretar algunas de las canciones más reconocidas del grupo británico.

Bajo la dirección y con arreglos de Eduardo Gajardo Schmidlin, el concierto que se realizará el 8 de diciembre propone un encuentro entre dos universos musicales, en una producción impulsada por trabajadores del propio teatro: el Sindicato del Coro y el Sindicato Administrativo del Teatro Municipal de Santiago.

“Hace muchos años que tenemos la oportunidad de crear espectáculos con el sello del Coro del Municipal y hemos trabajado con grandes artistas…Sin duda que este hermoso concierto que estamos preparando no se quedará atrás. Estamos emocionados y contentos de cantar tantos temas potentes de un grupo grandioso como Queen y ¡qué mejor que junto a una gran orquesta, músicos y un tremendo solista! Sin duda será una experiencia inolvidable. ¡No se lo pierdan!” señala Jaina Elgueta, presidenta del Sindicato del Coro del Teatro Municipal de Santiago.

El programa contempla 16 piezas, entre ellas Innuendo, Love of My Life, Somebody to Love, Killer Queen, Who Wants to Live Forever, Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now, I Want to Break Free, Under Pressure, We Are the Champions y We Will Rock You. La selección permitirá recorrer distintas etapas y estilos de la banda, desde sus composiciones más íntimas hasta aquellas que se convirtieron en himnos de grandes estadios. Los arreglos buscarán aprovechar especialmente las posibilidades del Coro del Teatro Municipal de Santiago para recrear la complejidad armónica que caracteriza a numerosas canciones del grupo.

La dirección musical y los arreglos sinfónicos estarán a cargo del maestro Eduardo Gajardo Schmidlin. La formación reunirá a una orquesta, las voces femeninas y masculinas del Coro del Teatro Municipal de Santiago, el solista Juan Pablo Bañares y la banda Under Pressure, integrada por Toño Silva en batería, Carlos Miranda en guitarra y Alonso Poblete en bajo. En total, participarán 90 artistas en una puesta en escena que combinará la presencia de los músicos con proyecciones visuales de momentos emblemáticos de Queen. El diseño de iluminación será desarrollado por el equipo técnico del Municipal, con el propósito de acompañar los cambios de intensidad del repertorio.

Organización colectiva

El concierto es producido por el Sindicato del Coro y el Sindicato Administrativo del Teatro Municipal de Santiago, organizaciones que impulsan anualmente iniciativas artísticas para recaudar recursos. En esta oportunidad, asumirán directamente la producción del espectáculo, con la colaboración de distintas áreas del recinto.

Eduardo Gajardo Schmidlin explica el desafío que representa este trabajo: “Este espectáculo significa un desafío organizacional, ya que nos encargamos de llevar todos los detalles de la mejor manera posible puesto que en esta ocasión lo estaremos produciendo nosotros mismos por ende buscamos en entregar lo mejor de nuestros recursos y compañeros del Teatro para que sea una función épica. La entrega de cada área y la suma de cada granito de arena va con dedicación en el espectáculo para que así sea único”.

La iniciativa busca dar continuidad a los conciertos sinfónicos que han desarrollado los trabajadores del teatro y, al mismo tiempo, generar recursos para ambas organizaciones sindicales. Más allá de la interpretación musical, el proyecto refleja el trabajo conjunto de artistas, técnicos y personal administrativo para concretar una producción de gran formato. Sobre el sentido de esta iniciativa, Gajardo señala que: “El objetivo principal de nuestra función es seguir con el desafío anual de presentar un espectáculo acorde a nuestro Teatro Municipal y con esto conseguir fondos para nuestros Sindicatos. Somos dos sindicatos numerosos que cada año se unen para sacar adelante con extenuante esfuerzo que depara meses de preparación para resumirlos en un día memorable”.