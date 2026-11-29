Muestra de fotógrafa Susan Meiselas en Chile

Centro Metropolitano de la Fotografía y la Imagen, Concha y Toro 29, Santiago.

Inauguración: jueves 3 de diciembre – 18:30 horas.

A 200 años de la primera fotografía permanente, el Centro Metropolitano de la Fotografía y la Imagen presenta «SUSAN MEISELAS / LATINOAMÉRICA», una exposición dedicada a la reconocida fotógrafa estadounidense Susan Meiselas, presidenta de la Fundación Magnum.

La muestra se inaugurará el jueves 3 de diciembre de 2026 y permanecerá abierta hasta el 7 de mayo de 2027 en Concha y Toro 29.

Con el patrocinio de Fundación LOM y LOM Ediciones, la exposición reúne parte del trabajo que Meiselas ha desarrollado en América Latina, recorriendo procesos políticos, sociales y culturales de la región y explorando el vínculo entre fotografía, historia y memoria.

La programación contempla dos encuentros con la fotógrafa: la inauguración de la exposición, el jueves 3 de diciembre, a las 18:30 horas, y un conversatorio con Susan Meiselas, el sábado 5 de diciembre, a las 12:00 horas.

Reconocida por una obra que articula fotografía documental, investigación y memoria, Susan Meiselas ha desarrollado un trabajo sostenido sobre comunidades y territorios atravesados por conflictos y transformaciones históricas. Nacida en Baltimore en 1948, se incorporó a la agencia Magnum Photos en 1976. Su registro de la revolución nicaragüense, entre 1978 y 1979, constituye uno de los trabajos más conocidos de su trayectoria y forma parte de una práctica que interroga tanto los acontecimientos como

las formas en que estos son recordados y narrados.

La dimensión histórica y colectiva de este registro también está presente en la mirada del historiador Mario Garcés, quien destaca el lugar de las imágenes de Meiselas en la memoria latinoamericana:

«Susan Meiselas, fotógrafa que cubrió parte de esta historia por casi una década, nos devuelve estas

imágenes que de algún modo nos pertenecen», señala.

En un año especialmente significativo para la historia de la fotografía, cuando se cumplen dos siglos de la realización de la primera fotografía permanente de Nicéphore Niépce, el artista chileno Alfredo Jaar propone una reflexión sobre la vigencia del fotoperiodismo y su dimensión ética y política. En un texto escrito en Lisboa, en octubre de 2026, con motivo del regreso de Meiselas a Chile, Jaar destaca el poder de las imágenes para hacer visibles las experiencias que la historia y los poderes dominantes intentan silenciar.

«Doscientos años más tarde, el fotoperiodismo se ha convertido, sin duda, en la forma de resistencia más

esencial y crucial en estos tiempos oscuros», dijo Jaar en octubre de 2026

Vínculo con Chile

El vínculo de Meiselas con Chile ocupa un lugar significativo en su recorrido latinoamericano. En 1988 llegó al país, enviada por Magnum Photos, para documentar el contexto del plebiscito. Su trabajo se relacionó con el de fotógrafas y fotógrafos chilenos y dio origen al proyecto colectivo Chile from Within (1990), publicado posteriormente en español como Chile desde adentro.

El libro reunió imágenes de distintas autorías y miradas, construyendo un relato visual plural sobre la dictadura, la resistencia y la

vida cotidiana bajo el régimen.

Más que una mirada exterior sobre la historia chilena, Chile desde adentro puso en diálogo registros, experiencias y posiciones diversas. La colaboración abrió un espacio para pensar la fotografía como una práctica colectiva: una forma de documentar el presente, disputar el silencio y contribuir a la construcción de una memoria común.

«Chile desde Adentro es una obra maestra colectiva única en la historia de la fotografía», señaló Jaar en octubre de 2026.

Fotografiar la historia

A lo largo de su trayectoria, Meiselas ha vuelto sobre los lugares, las personas y las imágenes que marcaron sus primeros registros, preguntándose por el paso del tiempo y por la relación entre fotografía e historia. En proyectos como Pictures from a Revolution (1991), desarrollado a partir de su regreso a Nicaragua, esa revisión incorpora las voces de quienes aparecen en las fotografías y examina cómo las imágenes continúan actuando en la memoria individual y colectiva.

La colaboración, la escucha y la inclusión de las voces de quienes protagonizan sus imágenes son aspectos centrales de su práctica. Para Jaar, esa búsqueda sostenida de la verdad y ese diálogo con las personas fotografiadas constituyen una dimensión fundamental de su trabajo.

«Su inquebrantable búsqueda de la verdad, su testimonio sostenido en el tiempo iluminando la lucha por los

derechos humanos […] constituyen los cimientos de su humanismo extraordinario», indica Jaar.

SUSAN MEISELAS / LATINOAMÉRICA invita a acercarse a una obra que entiende la fotografía no solo como registro de los acontecimientos, sino también como una herramienta para interrogar sus consecuencias, reconocer a quienes forman parte de ellos y mantener abiertas las preguntas sobre el pasado y el presente.

DOS ENCUENTROS CON SUSAN MEISELAS

Inauguración: Jueves 3 de diciembre de 2026, 18:30 horas. Centro Metropolitano de la Fotografía y la Imagen, Concha y Toro 29, Santiago.

Conversatorio con Susan Meiselas: Sábado 5 de diciembre de 2026, 12:00 horas. Centro Metropolitano de la Fotografía y la Imagen, Concha y Toro 29, Santiago. Un encuentro para dialogar sobre su trayectoria, su experiencia documental en América Latina y las relaciones entre fotografía, historia y memoria visual.

Información de la exposición

Exposición: SUSAN MEISELAS / LATINOAMÉRICA

Fechas: 3 de diciembre de 2026 al 7 de mayo de 2027

Lugar: Centro Metropolitano de la Fotografía y la Imagen Dirección: Concha y Toro 29, Santiago

Con el apoyo de: LOM Ediciones y Fundación LOM

Contacto: contacto@lom.cl