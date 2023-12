Siete académicas y egresadas U. de Chile inspiran serie de cuatro libros sobre mujeres en áreas STEM

De acuerdo a la Radiografía de género en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación (CTCI), realizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en 2020, solo el 8% de las mujeres que se titulan de pregrado lo hacen en áreas STEM (acrónimo para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en inglés).

Por otra parte, a pesar de que hoy son más las mujeres que ingresan a pregrado (54% de la matrícula), su presencia va disminuyendo a medida que avanza la carrera profesional y solo un 34% termina investigando en instituciones de educación superior. Esto se agudiza en disciplinas con alto componente matemático, tradicionalmente percibidas como masculinas, donde las mujeres no sobrepasan el 25% de representación.

Frente a esta realidad, los ministerios de la Mujer y la Equidad de Género y de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación elaboraron la colección “Inspiradoras STEM”, una serie de cuatro libros que presenta a un grupo de 24 científicas chilenas que destacan en cada una de estas áreas, de las cuales 7 corresponden a académicas y egresadas de la Universidad de Chile.

La iniciativa tiene como objetivo que más niñas y adolescentes conozcan la investigación que realizan mujeres chilenas en las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, y se interesen por la generación de conocimiento en estas materias.

El proyecto, dirigido a estudiantes de los tramos de segundo ciclo de educación básica y primero de educación media y técnico profesional, distribuirá 40 mil ejemplares a lo largo del país (10.000 de cada área), a través de los proyectos PAR Explora y Seremías del MinCiencia. Además, pueden ser descargados de forma gratuita en formato PDF desde el sitio web del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Cada uno de estos cuatro cuadernillos contiene seis biografías con ilustraciones, datos pedagógicos e insertos, así como notas de campo con actividades de exploración o experimentación, diseñadas para niñas, niños y adolescentes.

Presentación en la Universidad de Chile

La ceremonia de lanzamiento de esta colección se efectuó el pasado jueves 14 de diciembre en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y contó con la presencia de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana; de la subsecretaria de Ciencia, Carolina Gainza; y del decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Francisco Martínez, entre otras autoridades.

“Lo que están haciendo las inspiradoras al mostrar sus historias es abrir camino a las niñas y niñes que están aquí presentes, para que se puedan motivar, para que vean que estamos también trabajando desde las instituciones del Estado, desde los trabajos que realizamos en nuestra vida académica, en el mundo de la investigación, en el mundo de la innovación, para abrirles camino para que más adelante no se encuentran con las barreras que nos encontramos nosotras”, señaló en la presentación de estos textos la subsecretaria Gainza.

La ministra Orellana, por su parte, afirmó que es común encontrar casos de niñas que no se imaginan siendo científicas, porque no conocen mujeres en esas áreas y no imaginan lo que sería tener éxito en ese ámbito. “Por eso son tan importantes las iniciativas de visibilización porque, tal como Justicia Espada, le abren el camino a las que vienen un poquito más atrás (…) Porque de eso se trata finalmente, el poder visibilizar que tú puedes tomar una opción, que tú puedes elegir estudiar, que existen las herramientas para que tú puedas entrar a esa carrera o incluso que esa carrera va a estar financiada por la gratuidad”, enfatizó.

El decano Francisco Martínez, en tanto, destacó que la unidad académica que encabeza ha trabajado por años para acortar la brecha de género en STEM, una decisión política que -aseguró- perdurará. “Decidimos empujar la discriminación positiva y tener políticas de apoyo al desarrollo de las mujeres en STEM, porque entendemos que esto es una revolución cultural. Las revoluciones culturales no ocurren con procesos simples, significa que algunos ganan y otros pierden. Por eso, hay que tener posiciones políticas claras y empujarlas”, indicó.

“Es allí donde aparece la noción de que es necesario utilizar algún instrumento para poder hacer una transformación cultural, y eso ha sido nuestro convencimiento. Y más allá de las discusiones, que son todas legítimas, hemos tomado una posición de que vamos a tener esta política hasta que la igualdad sea un hecho, porque es un tema de justicia fundamentalmente, en el sentido de que las mujeres, los hombres y todos somos iguales y debemos tener las mismas opciones”, agregó.

Científicas

Una de las científicas de la Universidad de Chile que es parte de esta publicación, específicamente en el cuadernillo de Matemáticas, es la profesora del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias, Leslie Jiménez, quien asistió al lanzamiento. En la ocasión, la académica dijo sentirse muy honrada “de haber sido invitada a ser parte del grupo de inspiradoras STEM, ¡me emocioné mucho! También lo encuentro increíble porque cuando comencé mi carrera en las matemáticas y la comunicación nunca pensé en que tuviera esta respuesta y llegada con las personas. Me siento muy orgullosa de mí misma por todo el trabajo que he realizado y también muy motivada para seguir adelante”.

Consultada respecto a cuál es el mensaje que quiso transmitir, señaló que, “primero que todo, creo que el simple hecho de compartir la historia de una y parte del camino recorrido para llegar a ser matemática y quien soy, ya es un mensaje potente. Las matemáticas han sido comunicadas por mucho tiempo como una disciplina lejana a las emociones y la humanidad, por lo que eso ya es rupturista. Las matemáticas tienen que ver con un proceso, ideas, creatividad, más que con solo un resultado”.

Otra de las representantes de la Universidad de Chile incluidas en este listado es María Elena Lienqueo, profesora del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales (DIQBM) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y directora de Diversidad y Género de esta unidad académica, quien fue una de las científicas seleccionadas en el cuadernillo de Ingeniería. En el marco de la presentación de esta iniciativa, la profesora Lienqueo comentó que participar en este proyecto fue muy motivante y que iniciativas como estas ayudan a acercarse a la meta de conseguir una mayor participación femenina en STEM.

“Contamos la historia para que ellas vean que no es algo imposible, para que vean que pueden lograrlo. Es súper motivante, sobre todo dado que en la Dirección de Diversidad y Género nos interesa justamente aumentar el número de mujeres en las carreras de ingeniería y ciencias. Ya se han hecho algunos avances con estos cupos especiales, pero que las chicas sepan que esto existe es mucho más relevante, así que nos va a ayudar mucho. Esperamos recibir muchas postulaciones este año y llegar a la meta básica, que es tener un 35% de mujeres”, sostuvo la académica de la FCFM.

Conoce a las científicas U. de Chile presentadas en cada uno de estos cuadernillos:

Ciencia

Constanza Napolitano Valenzuela: Médica Veterinaria de la Universidad de Chile y Doctora en Ciencias de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como profesora de la Universidad de Los Lagos e investigadora del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB).

Millarca Valenzuela Picón: Geóloga de la Universidad de Chile y Doctora en Ciencias, mención geología de la Universidad de Chile. Especialista en meteoritos. Actualmente se desempeña como profesora de la Universidad Católica del Norte.

Tecnología

Valeska Zambra Aguirre: Licenciada en Ciencias, mención física, de la Universidad de Chile y Magíster en Ciencias, mención física, de la Universidad de Chile. Actualmente es candidata a PhD e investigadora en el Institute of Science and Technology de Austria.

Ingeniería

María Elena Lienqueo: Ingeniera Civil Química de la Universidad de Chile y Doctora en Ciencias, mención química, de la Universidad de Chile. Académica del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales (DIQBM) y directora de Diversidad y Género de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile e investigadora principal del Centre for Biotechnology and Engineering (CeBiB).

Matemáticas

Leslie Jiménez Palma: Licenciada en Ciencias, mención matemática, de la Universidad de Chile, Magíster en Ciencias, mención matemática, de la Universidad de Chile y Doctora en Ciencias, mención matemática, de la Universidad de Chile. Divulgadora científica y académica del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Coordinadora docente de Pedagogía en Enseñanza Media en Matemática y Física.

María Isabel Cortez Muñoz: Ingeniera Matemática de la Universidad de Chile y Doctora en Ciencias de la Ingeniería, mención modelación matemática, de la Universidad de Chile y de la Université de Bourgogne. Actualmente es profesora del Departamento de Matemática de la Pontificia Universidad Católica.

Jocelyn Dunstan Escudero: Licenciada y Magíster en Física de la Universidad de Chile y Doctora en Matemática Aplicada de la Universidad de Cambridge. Actualmente se desempeña como académica de la Pontificia Universidad Católica en el Departamento de Computación y en el Instituto de Matemática Computacional. Es investigadora del Instituto Milenio Fundamento de los Datos.

